媒體識讀1 / 實體信件鼓勵掃碼領禮券 查核中心：詐騙訊息

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）農曆新年將近，有民眾在住家信箱收到標注重要文件的實體信件，內容與LINE好友回饋禮有關。台灣事實查核中心查證，這是意圖騙取民眾個資的詐騙訊息，請大家多加注意。

社群平台、通訊軟體近期流傳一則搭配圖片的訊息，顯示一封標示「重要文件」的實體信封，裝有「迎新年LINE好友回饋禮」字卡，卡片印有QR碼、「掃QR CODE領取新年好禮」，只要掃描就可領取超商禮券、LINE POINTS點數。

查核中心記者家中信箱也收到與傳言圖卡一模一樣的「重要文件」信件，大樓其他住戶信箱也被塞入同樣信件，且住家所在區域的地方臉書社團，有民眾發文稱在信箱收到同樣信件。

經查核中心查證，網傳信件並非LINE官方舉行的活動，反詐騙諮詢專線165專線表示，此為詐騙訊息。

偵辦許多詐騙案件的台中地檢署主任檢察官陳信郎說，詐騙集團過往會利用手機門號傳簡訊或撥打電話詐騙，但民眾已有警覺性。因此詐騙手法推陳出新，如網傳以「重要文件」投遞民眾信箱的詐騙模式，意圖透過實體紙本、中獎訊息等手法，降低收件者的戒心，其目的同樣是為騙取個資。

資安專家、Whoscall資深產品策略協理劉彥伯則指出，網傳重要文件QR碼掃描後會出現網址，這個網址以超商禮券、LINE點數作為誘餌，要求民眾將訊息傳給通訊軟體好友，是常見的詐騙個資手法。且不只個資可能被盜取，若是下載不明應用程式，也恐遭到詐財。（編輯：張雅淨）1130206

原文出自「台灣事實查核中心」：https://tfc-taiwan.org.tw/articles/10282