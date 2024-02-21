媒體識讀1 / 網傳中國快艇案後漁船包圍金門 查核中心：錯誤訊息

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）中國大陸一艘快艇日前越界遭海巡署追緝翻覆後，近期網路流傳許多不實資訊，包含中國漁船包圍金門示威等影片，經台灣事實查核中心查證，為拼湊無關影像的錯誤訊息。

一艘中國籍快艇於14日越界進入金門的禁止、限制水域海域，遭海巡署追緝時不慎翻覆，4名中國船員落海，造成2人溺斃。

台灣事實查核中心指出，18日開始，中國社群平台流傳「中國百艘漁船包圍金門島，讓漁民出不了門」訊息，並搭配眾多插著五星旗的漁船出海畫面。另有傳言版本聲稱「福建漁民包圍金門示威，為被襲漁民討回公道」，也是搭配五星旗漁船出海畫面，有註明為「資料畫面」。

查核中心經詢問海巡署、國民黨金門縣立委陳玉珍與金門漁業人員，都稱漁民正常出海捕魚，並無中國漁船包圍金門一事。收聽福建相關廣播，也無福建漁民包圍金門訊息。

查核中心指出，網傳影片的漁船影像，是拼湊2023年中國山東、浙江漁民休漁期結束的「開海」畫面；船隻AIS信號定位圖卡則來自網路文章，但文章也未提到中國漁民包圍金門。

因此查核中心表示，這則傳言拼湊無關影像，虛構捏造「中國漁船包圍金門」，為錯誤訊息。

另外，自由亞洲電台查核團隊也注意到近期臉書、X與微博等平台廣傳一則訊息，指控台灣海巡署第九海巡隊一名吳姓隊長經營漁業公司，因生意考量，而造成福建漁民喪生。發文者並附上一份「海巡署公文」為證。

自由亞洲電台查核團隊表示，網傳內容有多項疑點，包括吳姓隊長的服務單位並非海巡隊，網友所指的漁業公司已停業。且網友引為證據的公文缺少日期、主旨等重要內容，雖格式與正式公文相符，但類似公文在網路上都能查到、截取。

台灣海巡署受訪也回應自由亞洲電台，網傳內容與事實全然不符。（編輯：張雅淨）1130221

原文出自「台灣事實查核中心」（https://tfc-taiwan.org.tw/articles/10317），以及 「自由亞洲電台」（https://www.rfa.org/mandarin/shishi-hecha/hc-02192024141753.html?encoding=traditional）。