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媒體識讀1 / 全球選舉年 台灣向國際分享如何抗假訊息

2024/3/1 10:45（3/1 11:01 更新）
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駐紐約辦事處2月28日舉辦「全球選舉年、介選及假訊息：台灣經驗分享」研討會，聚焦台灣大選投票前假訊息案例、應對方式及可供全球借鏡之處。（駐紐約辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 113年3月1日
駐紐約辦事處2月28日舉辦「全球選舉年、介選及假訊息：台灣經驗分享」研討會，聚焦台灣大選投票前假訊息案例、應對方式及可供全球借鏡之處。（駐紐約辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 113年3月1日

如何辨別資訊真偽、可信度，同時評量報導立場與脈絡，已成為當代閱聽人及媒體最重大挑戰。中央社「媒體識讀」新聞分類，集結事實查核與媒體素養相關新聞，期待以媒體角色為提供正確資訊盡一分心力。

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（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）2024年占全球人口一半的數十國舉行大選，包括台灣。駐美館處本週舉行多項活動，邀請台灣民主實驗室執行長吳銘軒出席，向國際社會分享台灣如何對抗中國假訊息攻擊。

駐紐約辦事處2月28日與美國外籍記者協會（FPA）合辦「全球選舉年、介選及假訊息：台灣經驗分享」研討會，吳銘軒及美方多位學者專家與談，聚焦1月13日台灣大選投票前假訊息案例、應對方式及可供全球借鏡之處，並探討極權國家介選行為的地緣政治意涵。

吳銘軒與華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）數位取證研究實驗室（DFRLab）研究員蒂柏特（Kenton Thibaut）分別簡報，介紹中國對台灣及全球多國的介選樣態。

蒂柏特說，中國為發展假訊息宣傳能力，鎖定不同受眾測試各式各樣的戰術。吳銘軒表示，台灣察覺的假訊息因生成式人工智慧（generative AI）變得更精密，且在台灣政治關鍵時刻瞄準公眾輿論。

1月赴台觀選的費城智庫外交政策研究所（FPRI）亞洲計畫主任戴傑（Jacques deLisle）說，中國對台灣的影響力手段涵蓋假訊息、軍事恫嚇、經濟脅迫等領域，由此可見北京的全球影響力策略。西東大學（Seton Hall University）法學院教授陸梅吉（Margaret Lewis）說，官民須合作防止民眾受假訊息影響，同時不損害言論自由。

駐紐約辦事處長李光章開場致詞表示，中國在台灣大選期間以各種手段干預，所幸台灣選民展現成熟的媒體識讀能力，透過事實查核機制有效抵制假訊息，成功維護自由民主體制。

李光章說，中國把台灣當成「介選試驗場」，不排除干擾其他民主國家選舉。在數位時代反制介選，培養媒體識讀能力是最佳解方。台灣是對抗中國介選的前鋒，樂意分享經驗，幫助其他民主夥伴有效應對，攜手捍衛民主，反制威權主義影響力擴張。

此外，駐波士頓辦事處27日與哈佛大學甘迺迪政府學院艾什中心（Ash Center）合辦「AI與民主」研討會，吳銘軒代表台灣和美方學者交流。

吳銘軒分享中國以假訊息干預台灣選舉的實際案例，包括假民意調查、引進印度移工的假新聞等。他分析相關內容、傳播模式以及AI、網路紅人、公關媒體公司、社群平台扮演的角色，引發熱烈討論。（編輯：陳惠珍）1130301

駐波士頓辦事處2月27日與哈佛大學甘迺迪政府學院艾什中心合辦「AI與民主」研討會，台灣民主實驗室執行長吳銘軒（持麥克風者）分享台灣經驗。（駐波士頓辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 113年3月1日
駐波士頓辦事處2月27日與哈佛大學甘迺迪政府學院艾什中心合辦「AI與民主」研討會，台灣民主實驗室執行長吳銘軒（持麥克風者）分享台灣經驗。（駐波士頓辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 113年3月1日
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