媒體識讀1 / 澳洲智庫ASPI報告 揭中國假訊息干擾台灣選舉行徑

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）中國以不實訊息干預今年台灣總統選舉手法，成國際關注焦點。台灣事實查核中心指出，據澳洲戰略政策研究所觀察，有不少中共假訊息活動帳號，藉由社群、AI工具加速謠言傳散。

事實查核中心表示，「垃圾偽軍（Spamouflage）」是澳洲戰略政策研究所（ASPI）觀察到的中共虛假訊息網絡之一。這個網絡存在多年，所屬帳號過去曾攻擊中國異議人士，也曾傳散與日本排放福島核電廠廢水相關的不實訊息。

ASPI指出，這些帳號多在北京時間上午9時至晚上9時間發文，符合中國上下班時段。據美國司法部文件顯示，「垃圾偽軍」網絡的帳號可能與中國執法單位或是外交部、中共中央統一戰線工作部有關。

在這次台灣選舉裡，「垃圾偽軍」帳號攻擊目標多是民進黨推出的正副總統候選人賴清德與蕭美琴，以及綠營政治人物如林靜儀、林飛帆、外交部長吳釗燮等。包含在社群平台X、臉書、個人部落格等張貼「賴清德與蕭美琴貪污、挪用軍款，與美國秘密簽下高達新台幣2兆元的軍售」等不實資訊。

自2024年1月開始，「垃圾偽軍」又大量在微信、TikTok、Reddit、臉書與X上，傳散名為「蔡英文秘史」等文件，內容多達300多頁，搜羅各種指控總統蔡英文貪污與私生活不檢的不實訊息。同時，他們更利用AI工具製作影音，加速文件內容散布到YouTube平台。

ASPI呼籲，西方AI公司應提高警覺，加強稽查公司的技術是否被極權國家作為外宣或製造假訊息的工具。

另外，ASPI也觀察到另一種假訊息傳散手法。對方先將虛假訊息或文件上傳至駭客論壇或貼圖論壇，再經社群平台帳號轉發連結，由香港或台灣親中媒體接棒，報導刊登這些號稱是「外洩公文或密件」的虛假訊息。例如「賴清德私生子DNA」報告便是依此途徑傳散，但這項報告已被事實查核組織闢謠，指證為造假文件。（編輯：張雅淨）1130307

原文出自「台灣事實查核中心」：https://tfc-taiwan.org.tw/articles/10362