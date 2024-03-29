媒體識讀 / 杜奕瑾紐約分享台灣抗訊息操弄 AI扮重要助手

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（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾今天在紐約說，台灣總統大選期間，網路出現大量不正常使用者活動。經人工智慧（AI）比對，訊息操弄呼應中方論述，試圖影響台灣人民。

杜奕瑾應邀參加紐約哥倫比亞大學「AI對2024年全球選舉的影響」（AI's Impact on the 2024 Global Elections）活動，在探討多國選舉概況的場次，分享1月台灣總統大選期間遭遇的訊息操弄、AI分析功效、社群媒體平台監管障礙。

杜奕瑾說，總統大選期間，台灣人工智慧實驗室在臉書（Facebook）、前稱推特（Twitter）的X、批踢踢實業坊等社群媒體上發現數十億次不正常使用者（troll）活動，留下「全面訊息操弄」痕跡。

他表示：「運用AI，我們辨識出這些帳號不是真人。他們一起出現，一起消失，一起散布假訊息，且善用影音。以往訊息操弄主要是文字，今年我們見到很多短影音，而且YouTube、TikTok內容互通，這現象很有趣。」

杜奕瑾說，許多影音背景、旁白不同，傳達的訊息卻如出一轍，試圖影響台灣人民。此外，總統蔡英文去年3月至4月訪美，以及美國總統拜登表明會在中國動武時馳援台灣，台灣人工智慧實驗室都發現不正常使用者帳號活動激增，甚至把拜登原話曲解成美國協助台灣發展生物武器。

主持人多次詢問中國是否是訊息操弄來源，杜奕瑾起初未明確回應，隨後表示，運用AI比對相似論述後發現，不正常使用者帳號大多呼應中方國營媒體論述。

俄羅斯被控干預2016年美國總統大選，時隔8年，社群媒體在全球大選年扮演的角色再度受到關注。

談到台灣社群媒體監管，杜奕瑾坦言是失敗案例，因為外界認為監管措施有危害言論自由之虞。

他說：「事實查核、內容審核方向會面臨很多挑戰，因為人們會說『這危害言論自由』。而且談到事實查核，什麼是『事實』引起很多爭議。因此，在台灣與其談事實查核、內容審核，不如把重點放在如何揭露訊息操弄。」

同場與談的斯洛伐克智庫全球安全論壇（GLOBSEC）代表海杜（Dominika Hajdu）、阿根廷數位權利研究者帕雷羅（Javier Pallero），分別探討中東歐、阿根廷民主制度在數位時代面對的挑戰。

這場活動由哥大國際與公共事務學院（SIPA）全球政治研究所（IGP）、美國智庫阿斯本研究所（Aspen Institute）旗下阿斯本數位（Aspen Digital）合辦，前美國國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）、曾獲諾貝爾和平獎的菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）等人與會。（編輯：陳慧萍）1130329