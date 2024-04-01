媒體識讀1 / 走入寺廟與公園 台灣公民團體教長者識別假資訊

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如何辨別資訊真偽、可信度，同時評量報導立場與脈絡，已成為當代閱聽人及媒體最重大挑戰。中央社「媒體識讀」新聞分類，集結事實查核與媒體素養相關新聞，期待以媒體角色為提供正確資訊盡一分心力。

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（中央社台北1日綜合外電報導）推廣媒體識讀教育的公民團體「假新聞清潔劑」只有一名正職員工及志工團隊，成立近6年來卻舉辦超過500場活動，與各年齡層學生及一些人認為最易受假新聞影響的長者建立聯繫。

美聯社報導，「假新聞清潔劑」成員的一天往往是從破曉開始，他們前往教會、寺廟或公園擺攤，特別鎖定尋找銀髮族。長者在這個資訊飽和的社會環繞下，恐怕是最脆弱的一群人。為了吸引民眾駐足聆聽，成員會免費贈送肥皂，這也象徵他們正在進行的「清潔」工作。

「假新聞清潔劑」成員會和民眾攀談，詢問他們的生活及媒體消費習慣，了解假新聞對他們造成什麼傷害。成員也會教導一些技巧，幫助民眾打破靜態閱聽方式，看清陰謀論不合邏輯之處，發掘錯誤論述背後的事實。這些假資訊有時甚至會形塑我們的生活。

儘管假資訊具有非常公眾的特性，卻會對個人造成深遠影響，在台灣長者之間尤其如此。具有世代差異的人們彼此之間自然存在隔閡，然而假資訊利用這樣的差距滋生壯大，同時，日新月異的科技趨勢又擴大這些落差，並導致分歧出現。

「假新聞清潔劑」創辦人之一謝呈釀說：「他們沒有辦法互相溝通。整個社會正在被撕裂，這實在是很可怕的事。」2018年，謝呈釀與張書懷等人一同創立了「假新聞清潔劑」。

許多最受假資訊影響的人，其實是最不熟悉科技的一群人。「假新聞清潔劑」相信要弭平世代差距，需要訴諸老派方法：離開網路來到現實世界。這個團體的工作核心，就是以充滿耐心與尊重的態度接觸民眾，同時教導他們了解，他們使用的社群媒體平台是如何靠演算法和相關規範運作。

謝呈釀表示，她看過太多假新聞導致人們不和的案例後，決定採取行動。例如有伴侶因此離婚，也有母親把自己的孩子趕出家門。許多這類故事在2018年開始出現，當時台灣對若干社會議題舉行全國公投，包括核能、性教育及同志婚姻。

「假新聞清潔劑」靠著僅有一名正職員工和一支志工團隊，走遍台灣各地教堂、寺廟、小漁村及公園以喚起民眾意識。他們最初是把焦點放在長者身上，現已在大專院校甚至小學開課演講，包括在高雄一所社區大學開了一堂一學期的課程。

謝呈釀及其他創辦人早期為了吸引他們鎖定的對象，會趕在清晨5點前在她家附近的健行步道擺好攤位，並分送免費肥皂來吸引人們留步聽講。

「假新聞清潔劑」避免涉入政治，也沒有收取政府或政黨的資金。他們把宣講重點放在日常民生議題，例如健康、飲食或財務詐騙等。

「假新聞清潔劑」秘書長陳秋月指出，許多長者雖然持有兒女買給他們的昂貴手機，卻不知如何使用；有時兒女會為他們開立社群媒體臉書（Facebook）或通訊軟體Line的帳號，卻沒有說明手機的一些基本操作。

而這會產生問題。因為軟體為了填滿頁面，即使手機用戶並未追蹤某項主題，演算法也會端出一堆資訊，久而久之來源不明的資訊使得使用者難辨真假。

「假新聞清潔劑」推廣的媒體識讀，關鍵在於教導民眾反思自己的資訊吸收，而不只是閱讀一篇經過事實查核的文章。一名講師表示：「我們處理的不是真假的問題，而是關於家庭關係與科技。」（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥、張正芊）1130401