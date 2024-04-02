媒體識讀1 / 國際事實查核日 Google在台4招打擊不實資訊

國際事實查核日 Google在台4招打擊不實資訊

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如何辨別資訊真偽、可信度，同時評量報導立場與脈絡，已成為當代閱聽人及媒體最重大挑戰。中央社「媒體識讀」新聞分類，集結事實查核與媒體素養相關新聞，期待以媒體角色為提供正確資訊盡一分心力。

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（中央社記者吳家豪台北2日電）今天是國際事實查核日，Google在官方部落格介紹在台灣打擊不實資訊的4種作法，包括最新推出支援繁體中文的查證工具、培育在地訓練人才、資助事實查核機構、支持新聞工作人員，幫助台灣更多民眾能更輕鬆、更有意識去評估網路資訊的真偽。

Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻說，在新聞資訊傳播模式不斷演進的同時，打擊不實資訊的工作在全世界都比以往來得更重要。為了有效抑止不實資訊的蔓延，Google必須確保所提供的解決方案都是針對各國需求量身打造，考量在地的語言和脈絡，在台灣透過4種作法打擊不實資訊。

首先是支援多種語言的事實查核工具。Google搜尋的「關於這張圖片」與「關於這個結果」功能，可以讓使用者找到有關圖片和網站的更多背景資訊，像是圖片的歷史、網站如何被評論和報導，能幫助使用者自行判斷內容可信度。

這2項工具都是去年在全世界推出英文版本，今天進一步拓展到其他40種語言，包括支援繁體中文。

其次，Google致力培育在地訓練人才，從2020年開始和台灣事實查核中心、社團法人社區大學全國促進會、MyGoPen、假新聞清潔劑合作，透過社區大學課程、種子志工培訓計畫，以及在台灣各地的講座，4年下來累積培訓超過1200名教育工作者，觸及超過26萬人次。

第三，Google旗下慈善機構組織Google.org，在2021年投入100萬美元（約新台幣3207萬元），支持展開為期3年的「台灣媒體素養計畫」。從2021年11月開始，這項計畫以線上和實體方式，開設超過40場工作坊、舉辦超過80場演講及40場以上中大型活動，包括市集與園遊會活動設攤、街頭宣講、紀錄片放映會暨座談、校園活動等，總共觸及超過4萬人次。

另外，Google也支持新聞工作人員，持續透過Google新聞倡議計畫投入資源，推出各種線上課程，並邀請全球頂尖的事實查核專家分享數位調查應用，協助全球新聞媒體善用數位工具進行創新報導。截至目前為止，在台灣已經有超過1600名新聞工作者和大專院校學生參與課程。（編輯：張均懋）1130402