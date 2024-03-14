媒體識讀1 / 斯洛伐克智庫舉辦論壇 討論台灣對抗中國假訊息

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（中央社台北14日電）斯洛伐克智庫「中歐亞洲研究所」及「外交關係協會」11、12日舉辦「中東歐與亞洲論壇」，其中3場與台灣有關，包括探討總統當選人賴清德上任後與歐盟的關係、對抗中國假訊息、全球供應鏈韌性、歐盟的印太戰略等議題。

「中歐亞洲研究所」（Central Europe Institute of Asian Studies）是斯洛伐克專研亞洲議題的智庫，以促進區域對亞洲國家的認識及合作為宗旨。「外交關係協會」（Slovak Foreign Policy Association）則是斯國歷史最悠久的智庫，二大智庫於3月11日至12日共同舉辦「中東歐與亞洲論壇」（CEE Asia Forum），受到各方矚目及重視。

駐斯洛伐克代表李南陽出席論壇，並擔任與談人，討論賴清德上任後台灣與歐盟關係。歐盟駐斯國大使及日本、印尼、澳洲等重要亞太國家外交人員均與會，各方對台海情勢的關切與重視顯著增加。

李南陽在會中強調，新政府的外交政策將有延續性，持續重視與美國及歐盟的關係，並與理念相近國家加強合作；台灣需要歐洲國家支持參與國際組織。在經貿方面，台灣對中歐地區投資的持續增加，對台歐關係與發展具有積極正面的影響，台灣與中歐國家關係日益重要。

駐斯洛伐克代表處新聞稿指出，台海情勢及中國假訊息對台灣的威脅等議題在論壇中受到了大幅關注，遠景基金會主任黃美鳳、中華經濟研究院主任徐遵慈，以及「Cofacts真的假的」創辦人李比鄰等台灣學者均出席論壇，分析台灣對全球經濟安全及供應鏈的貢獻，並分享台灣如何應對中國假訊息的複合式威脅，獲得熱烈迴響。（編輯：陳慧萍）1130314