加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
豪雨泥流阻斷蘇花公路 水淹台鐵軌道和仁至崇德停駛
首頁 / 地方
高雄捷運
新聞專題
高雄捷運1/164
首頁 / 地方

高捷乘客掉錢包誤用緊急對講機 列車停駛約1分鐘

2025/5/18 16:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄捷運昨天一名乘客下車前發現錢包遺失，一時情急按下車廂內的緊急對講機，導致列車短暫停駛約1分鐘。高捷公司表示，若有遺失物品，可到站後向服務台回報。

有民眾在社群平台Threads上發布影片，指有乘客掉錢包，結果出動全部人幫忙找錢包，引發網友討論。

高雄捷運公司今天說明表示，昨天下午2時30分左右，有旅客從R6凱旋站搭車到R8三多商圈站，在尚未抵達R8站時表示錢包不見了，後來經過協尋，由站務人員在R6站尋獲錢包，該名旅客返回R6站領取。

高捷公司指出，因該名旅客按了緊急對講機，所以行控中心請站長上車去詢問發生什麼事情，導致列車一度暫停約1分鐘。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高捷公司表示，緊急對講機主要是供旅客在車上發生緊急狀況時可以使用，如果是下車後可以處理的事情，建議下車後尋求車站人員的協助。但除非是惡意使用對講機，情節嚴重，否則還不到違規處罰程度。

高捷公司強調，旅客如果有遺失物物品，均可以到站之後向服務台回報，高捷會盡力協助搜尋。（編輯：黃名璽）1140518

#Threads
#高捷
#高雄捷運
#行控中心
高雄捷運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
高雄捷運行駛中車門玻璃脫落 影響250旅客
21
更多編輯台推薦新聞：