高雄捷運行駛中車門玻璃脫落 影響250旅客

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄捷運一輛列車今天在行駛過程中發生車門玻璃脫落狀況，幸未波及旅客。經通報後，高捷即清車更換列車，受影響旅客約250人。高捷研判可能是車窗密封膠條老化導致。

高雄捷運公司說明，高雄捷運一輛上行列車在今天上午7時25分左右，行駛於R11高雄車站出站後，發生車門玻璃脫落狀況，幸未波及旅客與設備，列車仍正常行駛。

高捷公司獲旅客通報後，於R14站立即派站長上車察看狀況，並決定於R15站清車更換列車，受影響旅客約250人，車上旅客安全無虞，改搭下一班列車。

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高捷公司指出，目前故障車輛已回廠檢修，調查相關晨間發車前整備紀錄，均有落實檢查，確定出車前狀態正常，初步判斷可能是車窗密封膠條局部老化，行進間震動引致玻璃脫落。

高捷公司表示，後續巡檢事故路段，沿線設備均未受影響，正線正常營運。今天將針對全車隊車窗膠條啟動專案檢查，並提升檢查方式與頻率，希望可以於老化弱點發生前進行預防性檢修，維護旅客安全。（編輯：李亨山）1140508