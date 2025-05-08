加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案開庭作證 朱亞虎：行賄我認罪、我懺悔
首頁 / 地方
高雄捷運
新聞專題
高雄捷運1/163
首頁 / 地方

高雄捷運行駛中車門玻璃脫落 影響250旅客

2025/5/8 13:39（5/8 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄捷運一輛列車8日在行駛過程中發生車門玻璃脫落狀況，所幸未波及旅客與設備，列車仍正常行駛。（高雄捷運公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月8日
高雄捷運一輛列車8日在行駛過程中發生車門玻璃脫落狀況，所幸未波及旅客與設備，列車仍正常行駛。（高雄捷運公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄捷運一輛列車今天在行駛過程中發生車門玻璃脫落狀況，幸未波及旅客。經通報後，高捷即清車更換列車，受影響旅客約250人。高捷研判可能是車窗密封膠條老化導致。

高雄捷運公司說明，高雄捷運一輛上行列車在今天上午7時25分左右，行駛於R11高雄車站出站後，發生車門玻璃脫落狀況，幸未波及旅客與設備，列車仍正常行駛。

高捷公司獲旅客通報後，於R14站立即派站長上車察看狀況，並決定於R15站清車更換列車，受影響旅客約250人，車上旅客安全無虞，改搭下一班列車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高捷公司指出，目前故障車輛已回廠檢修，調查相關晨間發車前整備紀錄，均有落實檢查，確定出車前狀態正常，初步判斷可能是車窗密封膠條局部老化，行進間震動引致玻璃脫落。

高捷公司表示，後續巡檢事故路段，沿線設備均未受影響，正線正常營運。今天將針對全車隊車窗膠條啟動專案檢查，並提升檢查方式與頻率，希望可以於老化弱點發生前進行預防性檢修，維護旅客安全。（編輯：李亨山）1140508

高雄捷運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
高捷司機員涉丟棄旅客遺失包包免職 遭提告侵占
24
更多編輯台推薦新聞：