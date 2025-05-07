高捷司機員涉丟棄旅客遺失包包免職 遭提告侵占
2025/5/7 11:56
（中央社記者張已亷、蔡孟妤高雄7日電）一外籍女學生日前搭乘高雄捷運，下車時將包包遺留車廂座位，經高捷公司調查，司機員拾走丟棄，事實明確遭免職；後續由司機員給予賠償，另女學生已提告侵占，警依法偵辦。
高雄捷運公司公共事務處長王柏雁今天接受媒體聯訪表示，外籍女學生4月28日凌晨遺留物品在列車上，經人員協尋調查，確定是司機員將物品拾走並丟棄；另外，司機員表示，已經將物品帶出站外並丟棄，已無法找回，後續將由司機員依女學生所提金額予以賠償，並由公司派員向學生說明及道歉。
王柏雁指出，司機員服務2年多，工作表現正常，對於一時過失深感懊悔，公司在2日要求涉案司機員主動向警方說明，目前已完整調查事情始末，因司機員個人行為影響公司形象及嚴重影響旅客，違規事實明確，已將司機員免職。
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王柏雁表示，若司機員或清潔人員發現遺失物，會將物品交給相關管理人員；依去年統計，經公司人員或民眾拾獲遺失物約有3萬件，其中有1萬件成功領回，若物品遲未領回，後續將依相關辦法進行處置。
高雄市警察局小港分局員警表示，外籍女學生遺失的隨身包包內有1台相機及相關證件等物品，5日下午4時許到捷運警察隊提告侵占，後續經捷運警察隊移轉案件後，將由小港分局通知涉案人到案說明釐清並依法究辦。（編輯：陳仁華）1140507
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