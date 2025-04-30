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守護媽咪 高市23處捷運、輕軌周邊設健康篩檢站

2025/4/30 10:49（4/30 11:21 更新）
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高雄市衛生局5月1日至31日攜手高雄捷運公司舉辦「捷伴護媽咪 健康篩檢月」，將於高雄捷運與輕軌沿線23處站點附近規劃婦女健康篩檢服務。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月30日
高雄市衛生局5月1日至31日攜手高雄捷運公司舉辦「捷伴護媽咪 健康篩檢月」，將於高雄捷運與輕軌沿線23處站點附近規劃婦女健康篩檢服務。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月30日
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（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄市衛生局攜手高雄捷運公司在5、6月推出「捷伴護媽咪健康篩檢月」，在捷運、輕軌沿線23處站等周邊規劃篩檢站，現場有子宮頸抹片、乳房X光攝影、口腔黏膜等篩檢。

高雄市衛生局發布新聞稿表示，5月攜手高雄捷運公司舉辦健康篩檢活動，將於高雄捷運與輕軌沿線23處站點附近規劃婦女健康篩檢服務，只要25歲以上女性完成子宮頸抹片檢查，或40至74歲女性完成乳房X光攝影檢查，即有機會獲贈限量精美小禮和高捷免費搭乘一次票券，現場也提供口腔黏膜、糞便潛血檢查等篩檢服務。

衛生局局長黃志中表示，根據國民健康署111年癌症登記報告顯示，乳癌是台灣女性癌症發生率第1名及死亡率第2名，早期篩檢對發現乳癌與及時治療至關重要。今年特別於母親節前規劃雙重健康篩檢好康活動，鼓勵更多女性就近走進社區篩檢站或醫療院所，關愛自己健康，更顯5月母親節意義。

此外，為鼓勵久未做抹片或是從未做過抹片的女性朋友參加檢查，以降低罹病風險，衛生局也規劃「首護健康 『啡』抹不可」好康活動。

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衛生局說明，活動針對30至69歲婦女，首次或是前次篩檢為民國108年前的多年未抹婦女，在5至6月活動期間，至高市基層院所或38區衛生所，完成子宮頸抹片檢查即有機會獲贈限量超商美式咖啡兌換券。

衛生局提醒，定期做乳癌、子宮頸抹片篩檢有助於早期發現、提高存活率與降低死亡率，呼籲符合篩檢資格的女性朋友主動把握機會踴躍參加，相關活動訊息可至高雄市政府衛生局癌症健康篩檢便利網/捷伴護媽咪-健康家庭月（https://gov.tw/Kn4）查詢，或電洽高雄市政府衛生局健康管理科07-7134000轉5108。（編輯：陳政偉）1140430

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