鼓山日式飯糰店租賃糾紛引關注 高雄捷運邀進駐、市府員工餐廳招手

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄鼓山區一家日式飯糰店因租賃糾紛，遭房東推倒店前物品，引發關注。高雄捷運邀請店家進駐，今天將帶店主參觀捷運3個車站；高市府也表示，歡迎進駐行政中心員工餐廳。

這家日式飯糰店由60歲樋口先生與台灣妻子經營，2人原本在日本新潟生活30多年，因希望將日本優質物產介紹給台灣朋友，才返台定居開店，以日籍老闆獨特親切叫賣手板聞名。

租賃糾紛發生後，引發外界關注，昨天陸續有不少民眾湧入店裡消費，表達對店家的支持。

張姓店主昨天接受媒體聯訪說，非常感謝大家，工作量暴增，都沒有時間計算到底賣了多少飯糰。先生前晚看到網友鼓勵支持的留言，就一直流眼淚，沒想到大家這麼熱情；至於營業地點仍在尋找中。

事後，高雄捷運公司與店家取得聯繫，邀請進駐捷運站內商店街經營。高雄捷運公司今天向中央社記者表示，許多學生、上班族會搭捷運通勤，考慮到飯糰相當適合通勤族，因此出面邀請。

高雄捷運公司表示，今天將帶店主到捷運3個車站，包括高捷左營站、高雄車站、美麗島站現場參觀，並討論哪個位置適合飯糰店設櫃。

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高雄捷運公司指出，商店街本來就需要店家進駐，不論最後飯糰店的決定如何，一切都尊重店家意願，而高捷想對樋口先生表達台日友好、支持之意。

此外，高雄市議會今天也有議員關切此事，高雄市政府行政暨國際處處長張硯卿表示，市府行政中心的員工餐廳也有攤位招租，店家若有意願，將協助進駐。（編輯：吳素柔）1140421