告五人高雄開唱 高捷加班車並供行李寄放

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）樂團告五人將於4月12日在高雄國家體育場開唱，高雄捷運今天表示，屆時將有加班車疏運，並於R16左營站閘門內設置人工行李寄放區供旅客臨時寄放，費用每件行李均新台幣100元。

高雄捷運公司今天發布新聞稿指出，告五人演唱會當天，高雄捷運備有加班車疏運，散場時往小港方向班距可達3分鐘1班，並提醒旅客3分鐘班距空車會從R17世運站開放載客，切勿搭乘回頭車。

此外，當日末班車於午夜12時由各端點站發車。為加快疏運散場旅客，R17世運站自動收費閘門重新改裝並增加2道閘門，北側樓梯同步開放旅客進站，進站動線進行人潮分流及月台排隊動線管制。

高雄捷運公司並提醒，演場會散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，往小港方向可走世運大道北側人行道，由一、二號出入口進站；往岡山方向須先通過世運大道走南側人行道，由3號出入口進站搭車。

為解決歌迷舟車勞頓帶著行李奔波的困擾，高雄捷運公司也將於R16左營站閘門內設置人工行李寄放區供旅客臨時寄放，歌迷聽完演唱會搭車到R16左營站免出站領完行李就可以直接搭車前往其他車站。

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行李寄放區地點位於服務台後方，車站內均有行李寄放區指示立牌引導，R16左營站行李寄放服務時間為當天下午4時至晚上11時，最晚當天晚上11時前一定要取回行李，寄放費用為每件行李均一價新台幣100元。

此外，因現場不販售單程票，民眾可多使用一卡通等電子票證及可使用信用卡於收費閘門感應進站搭車，或可購買「2025高雄風華套票、高雄樂遊套票」等，在期限內無限搭乘高雄捷運、輕軌等運具。（編輯：陳政偉）1140410