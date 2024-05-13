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住宅租賃法律諮詢8月上路 林右昌：助租屋族維護權益

2024/5/13 10:55
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（中央社記者陳俊華台北13日電）內政部長林右昌今天說，考量租屋糾紛的訴訟對弱勢房客而言，常因難以負擔訴訟成本而卻步，將與法律扶助基金會簽約合作，規劃8月開辦住宅租賃免費法律諮詢，助租屋族維護自身合法權益。

內政部透過新聞稿表示，為協助廣大租屋族，去年7月推出租金補貼2.0，放寬適用對象，讓整體核定補貼件數倍增超過50萬戶後，日前則公告「住宅租賃糾紛法律扶助規定」。

林右昌說，目前平均每年約有2400件租賃糾紛案件，其中透過鄉鎮市區公所調解、消費爭議調解等訴訟外管道解決者，比率約達4成。但對弱勢房客而言，如果房東以不當手段阻撓或限制其合法租屋權利，在調解或調處不成立時，常因難以負擔訴訟成本而卻步，導致租屋權益受損。

林右昌指出，這次新訂規定將協助租屋族提供免費的「租屋法律諮詢」，以及申請租金補貼的弱勢租屋民眾，在訴訟時的法律文件撰擬等服務，讓房客在遇到房東以苛扣押金、提前終止租約、強制搬離等不當手段，要求不得申請租金補貼、報稅、設戶籍時，可勇於捍衛權利，向房東爭取自身權益。

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內政部表示，推動「租屋法律協助服務」是去年10月民間團體組成「租客聯盟」所提建議，林右昌當時指示地政司與法律扶助基金會洽談規劃，1月更拜會司法院長許宗力，極力爭取並獲得司法院與法律扶助基金會支持。

內政部指出，已籌編今年所需經費新台幣1000萬元，預計5月底前完成配套法規修正，後續就可正式公告委託法扶基金會辦理，預計8月先開辦免費租屋法律諮詢，並規劃明年下半年再提供法律文件撰擬、法院調解、訴訟程序等「法律訴訟協助」服務。（編輯：蘇志宗）1130513

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