推動租屋支持專案 林右昌：預計7月核定超過50萬戶

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（中央社記者郭建伸台北7日電）內政部長林右昌今天在行政院會報告時表示，去年續辦租金補貼2.0政策，截至今年2月底，申辦受理案件逾61萬戶，核定件數已達43萬戶餘件，以目前成長趨勢，預計今年7月核定戶數將正式超過50萬戶。

林右昌今天於行政院院會報告「112年至113年度推動租金補貼」執行情形，內政部於會後透過新聞稿轉述過程。

林右昌表示，「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」是政府照顧租屋族的支持專案，為擴大照顧及簡政便民，中央去年7月3日續辦租金補貼2.0，開放民眾申請，並放寬適用對象，讓年滿18歲以上的學生族及租屋民眾都可以來申請。

林右昌指出，截至今年2月底止，申辦受理案件逾61萬戶，核定件數已達43萬戶餘件，其中弱勢家庭約占4成、單身青年與婚育家庭約占6成以上，實質減輕租屋民眾居住負擔可達2至4成，以目前成長趨勢，預計今年7月核定戶數將會正式超過50萬戶目標。

林右昌表示，民國111年開始推動「300億元中央擴大租金補貼專案」核定的補貼件數從27.8萬餘件，到現在的租金補貼2.0核定的補貼件數達43萬戶餘件，整體核定補貼件數呈現跳躍式成長。

林右昌指出，民國112至113年度租金補貼更推動多項精進措施，包括申請隨到隨辦不受限、舊戶直接帶入審查不用重新申請、申請年齡放寬至18歲即可以申請、租約無房東身分證號可申請、放寬房屋認定條件、最早溯自申請日起補貼、受監護人可列家庭成員等，以照顧租屋族的居住需求及權益。

林右昌進一步表示，考量租金補貼2.0核定戶數將超過原核定計畫50萬戶，為使在外求學的學子、社會新鮮人及需要扶持的族群居住需求都能被照顧，內政部將提報修正計畫，如經申請租金補貼且符合資格者，將全數給予補貼，在專案實質的幫助下，能夠安定居住及踏實生活。

林右昌強調，近年在政府多元居住政策推動下，包括300億元租金補貼、社會住宅直接興建、包租代管及165億中產以下房貸支持方案等措施，讓租屋族、房貸族都能獲得政府照顧。

林右昌也表示，民國114年到121年住宅政策新目標也已擬定，會持續精進相關政策，以達成興建25萬戶社會住宅為目標，並持續推動25萬戶包租代管及50萬戶租金補貼，提供多元居住選項供民眾選擇，滿足不同族群的居住需求及居住權益。（編輯：張均懋）1130307