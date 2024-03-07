租金補貼申請逾61萬戶爆量 陳建仁指示合格者全數給予

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（中央社記者賴于榛台北7日電）政府推動擴大租金補貼計畫，申請戶超乎預期達到61萬，合格戶預計會超出原目標50萬戶。行政院長陳建仁今天指示內政部提報修正計畫，將所有經申請且符合租金補貼資格者，全數給予補貼。

內政部2022年7月開辦「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，去年7月續辦租金補貼2.0，且放寬適用對象，年滿18歲以上的學生族也可申請，受理申請期間將至今年12月31日下午5時止。

內政部今天在行政院會報告「2023年至2024年度推動租金補貼」執行情形，根據報告，截至今年2月底止，申辦受理案件逾61萬戶，核定件數已達43萬戶餘件，其中弱勢家庭約占4成、單身青年與婚育家庭約占6成以上，實質減輕租屋民眾居住負擔可達2成至4成，若以目前成長趨勢，今年7月核定戶數將會正式超過50萬戶。

行政院發言人林子倫今天主持政院會後記者會時轉述，陳建仁在行政院會表示，為落實政府照顧租屋家庭、婚育或社會弱勢家庭，以及單身青年的美意，請內政部盡速提報修正計畫，對於經申請且符合租金補貼資格者，全數給予補貼。

陳建仁也說，感謝各地方政府與中央的合作，希望未來地方政府多加協助提供社會住宅土地，共同朝向直接興建社會住宅的目標努力。（編輯：林淑媛）1130307