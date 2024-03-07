臨停等10項交通違規不開放檢舉 其他當場舉發才記點

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（中央社記者賴于榛台北7日電）政府調整交通違規記點、檢舉等措施，未來臨停等最高罰鍰在新台幣1200元以下的10項目不開放民眾檢舉，也不記點。除這10項不記點之外，汽車駕駛人未來其他交通違規須經當場舉發才記點，若為科技執法或民眾檢舉則都不記點。

交通違規檢舉、記點新制去年6月上路，雖有效改善道路交通安全，降低交通死亡人數，但因檢舉交通違規案量暴增，且嚴重影響職業駕駛人工作權，加上記點制度也因道路實際環境配套措施尚未完備衍生實務問題，行政院會今天通過道路交通管理處罰條例第7條之1、第63條、第63條之2修正草案，同時，交通部也將會銜內政部預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」。

道交條例修正草案部分，主要處理3面向，一，汽車駕駛人經當場舉發的交通違規案件才記點，若由科技執法或民眾檢舉的案件則不予記點；二，汽車駕駛人未來自費參加講習扣抵違規點數2點，由1年1次為限提高至1年2次，等同扣抵違規點數4點。

三，現行民眾檢舉項目達59項，草案限縮民眾檢舉項目，未來不開放民眾檢舉臨停、併排臨時停車、機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽、騎機車手持行動電話通話，以及汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全等10項罰鍰上限在1200元以下的交通違規。

除此之外，上述10項違規未來也將透過修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，納入不記點項目，交通部近日就將會銜內政部預告修正，預告期預計30天至50天。換句話說，這10項除不開放民眾檢舉，未來就算員警舉發也不用記點，只是仍須繳納相關罰鍰。

行政院發言人林子倫今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁表示，相關措施調整及修法，是在人行環境及停車問題改善優化前，參酌社會各界意見，暫時先行檢討限縮民眾檢舉項目及減少違規記點項目。

陳建仁表示，此次調整，是依據「道路交通管理處罰條例」第92條第4項規定輕微違規可施以勸導的精神予以檢討，未來當場舉發案件記點，逕行舉發不記點，及最高罰鍰1200元以下輕微違規不予民眾檢舉，但仍須開立紅單處罰，藉以取得道路交通安全與工作權益間的平衡。（編輯：翟思嘉）1130307