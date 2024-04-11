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食物中毒頻傳 陳建仁要求精進通報機制

2024/4/11 12:07
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（中央社記者賴于榛台北11日電）近日頻傳外食食物中毒事件，行政院長陳建仁表示，相關案件中央、地方第一時間掌握後便合作進行調查，但衛福部應精進食物中毒事件通報機制，評估讓輕症民眾能透過網路即時通報。

雙北近日部分連鎖店傳出食物中毒事件，包含王品旗下初瓦、嚮辣，以及藏壽司新莊宏匯、淡水店等正接受調查中。

行政院發言人林子倫今天主持行政院會後記者會時轉述，陳建仁表示，近期多起食品中毒案件，政府第一時間掌握個案訊息通報後，隨即啟動中央與地方合作進行稽查、溯源、調查。

陳建仁也提醒，衛福部應精進關於食物中毒事件通報機制，除了重大事件由醫院通報外，應該也要評估是否讓輕症民眾透過網路通報的機制，讓中央、地方即時同步掌握疑似食物中毒資訊，近期就會聽取衛福部所提出的精進作為。

陳建仁要求，衛福部須持續與地方政府合作，依權責分工，儘速完成查驗、檢驗、疫情調查等工作，釐清食安事件影響範圍與人數，並檢視食安通報流程，提出相關精進解決方案。（編輯：蘇志宗）1130411

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