視察萬年溪水岸改善 陳建仁讚城市有河流而美麗

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）屏東縣政府整治萬年溪，實現水與生活環境結合，今天行政院長陳建仁視察成果並表示，藉由前瞻計畫經費挹注，讓萬年溪變成公園綠地及優美水岸空間，城市也因有河流而美麗。

萬年溪由「前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫」整治，補助新台幣共1億9800萬元，以水環境教育場域概念重塑萬年公園及復興公園，陳建仁今天與屏東縣長周春米等人前往視察改善成果。

陳建仁會中指出，到萬年溪畔的復興公園，水岸景色及清幽氛圍彷佛置身在瑞士的日內瓦湖般享受，從原本人人稱之「萬年臭」的溪水，在歷任縣長及周春米整治下，讓萬年溪河畔轉變成公園綠地及水循環的水岸空間，而城市也因有河流而美麗起來。

周春米表示，自2006年起以生態工法整治萬年溪全長約4.5公里，2007至2011年期間上游陸續新設圳寮濕地、黃金濕地、海豐濕地，導入淨化水源至萬年溪，後續配合萬年溪民生廢污水截流及屏東市污水系統建置改善水質，重新找回了河流的生命力。

縣府提及，萬年公園總面積1.7公頃，整建後創造約0.5公頃的自然生態水域，藉由太陽能發電設備以綠能方式驅動抽取萬年溪水，將萬年溪水抽取至公園內，經過漂浮植物淨化池、疊瀑水道、水生植物、礫間淨化水道等生態工法淨化水質，再經過噴泉氣曝及水濱植物淨化，最後再回歸萬年溪中，使水資源循環得以生生不息，達到環境營造兼具水質處理的功效。

復興公園總面積約6.8公頃，整建後陸域面積約5.1公頃，營造水域面積約1.7公頃，藉自立南路改建為拱橋來將水引入復興公園，兼具生態教育環境、水源淨化功能，做為都市中微型的滯洪空間，而其透水池底也兼具涵養地下水源的功能。

另外，縣府每年舉辦屏東燈節，也將燈光布置延伸進復興和萬年公園內，在整體空間利用上更多樣性，吸引了觀光人潮。（編輯：黃世雅）1130409