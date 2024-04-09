屏南快速道路後續 屏縣：協助用地解決早日開工

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）行政院長陳建仁今天宣布核定屏南快道可行性研究報告，屏東縣政府表示，將協助公路局與地方民眾溝通，減少屏南快道用地取得所面臨的問題，以利工程早日開工。

縣府交通旅遊處指出，屏東交通南北狹長，完善交通網絡十分重要，後續進行綜合規劃及環評作業及施工設計期程，各項作業採平行作業縮短期程，未來採分段施工儘速完工，讓屏南地區交通建設更完整。

屏東縣長周春米表示，擔任立委時即向前行政院長蘇貞昌報告屏南快道重要性，不僅是一條快速安全回家的路，更是醫療、產業、觀光重要道路。尤其每到連假大批遊客湧入墾丁，水底寮、屏鵝公路等路段塞車，曾創下紅燈900秒紀錄，巔峰時刻有3500輛車次經過，要透過車道調撥、紅綠燈管制改善；屏南快道開通不只縮短民眾就醫交通時間，也改善連假輸運，盼交通部加速後續審查期程。

屏南快速道路總長65.55公里，分三路段，包括從台88快速公路延伸至恆春；沿屏東平原東側至枋寮往南續沿山側丘陵區；經枋山、車城銜接至恆春鎮北端。可服務潮州、萬巒、新埤、來義、春日、枋寮、枋山、獅子、車城及恆春等鄉鎮。

縣府評估完工後校亦，減少通過平面86處號誌化路口，縮短恆春半島緊急醫療後送時間30至70分鐘，提供一條可快速聯外緊急防救災及醫療運送道路，對屏南地區鄉親健康安全更有保障。

另屏南快速道路可串聯西部高快速公路與東部地區，是環島快速公路網重要拼圖，進一步連結國道3號、台88線，加速農產運送、促進觀光能量，均衡區域發展。

行政院長陳建仁今天在周春米、交通部長王國材、立委徐富癸等人陪同下，視察屏南快速道路規劃進度，宣布核定屏南快道可行性研究報告，並指示交通部加快後續環評與綜合規劃，最快2年動工，動工後預計6至7年完工通車。（編輯：孫承武）1130409