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屏南快速公路最快2年動工 陳建仁：兼顧醫療及產業

2024/4/9 13:34（4/9 14:06 更新）
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屏南快速公路是恆春半島居民引頸期盼的道路，行政院長陳建仁（前左3）9日由交通部長王國材（前左4）等人陪同到屏南快速公路視察，並宣布全案已核定，後續進行綜合規劃及環評，最快可望2年內動工。中央社記者李卉婷攝 113年4月9日
屏南快速公路是恆春半島居民引頸期盼的道路，行政院長陳建仁（前左3）9日由交通部長王國材（前左4）等人陪同到屏南快速公路視察，並宣布全案已核定，後續進行綜合規劃及環評，最快可望2年內動工。中央社記者李卉婷攝 113年4月9日
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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）恆春半島民眾期待的屏南快速公路，年初通過可行性研究。行政院長陳建仁今天宣布全案已核定，後續進行綜合規劃及環評，最快可望2年內動工，可兼顧醫療需求及產業發展。

陳建仁今天到屏東枋山火車站視察屏南快速公路進度，他表示，屏東各方面令人矚目，農業及觀光都是屏東產業命脈，南北狹長的交通一定要打通，宣布在上週已經核定可行性研究。

陳建仁說，屏南快速公路的規劃，可兼顧醫療需求及產業發展，假日尖峰時間可節省1個小時以上時間，這就是中央與地方合作的成果；另外，在公共工程建設及前瞻基礎建設，給屏東經費達新台幣2800億，有國道10號延伸新威大橋、高雄屏東第二快速公路及台9線雙流新路拓寬改善工程，要建立起台灣高快速鐵路網及高快速公路網，達到台灣1日生活圈目標。

依公路局規劃，屏南快速公路路廊從竹田台88快速公路延伸至恆春，沿屏東平原東側至枋寮往南續沿山側丘陵區，經枋山、車城銜接至恆春鎮北端，可服務潮州、萬巒、新埤、春日、枋寮、枋山、獅子、車城及恆春等鄉鎮，全長65.55公里，設計雙向4車道，總經費逾1744億元。

公路局指出，台1線及台26線屏東段沿線有86處號誌化路口，建設屏南快速公路可節省30至70分鐘路程，改善交通瓶頸、縮短旅行及緊急醫療後送時間，後續環評及綜合規劃可同步進行，時程約1.5年至2年，工期約5至6年。（編輯：孫承武）1130409

恆春半島民眾期待的屏南快速公路，最快可望2年內動工，路廊經恆春半島丘陵地區，降低對海岸景觀破壞與衝擊，同時也避開聚落密集區及軍事禁限建區。中央社記者李卉婷攝 113年4月9日
恆春半島民眾期待的屏南快速公路，最快可望2年內動工，路廊經恆春半島丘陵地區，降低對海岸景觀破壞與衝擊，同時也避開聚落密集區及軍事禁限建區。中央社記者李卉婷攝 113年4月9日
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