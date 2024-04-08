視察浮標監測站 陳建仁：提供更安全海洋環境

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）行政院長陳建仁今天前往基隆市視察大武崙浮標監測站表示，投入海洋安全經費不嫌少，海委會所規劃提出經費是合理的，政府才能提供人民更安全、更健康、永續的海洋環境。

國家海洋研究院表示，海洋委員會自民國109年起推動向海致敬政策，國家海洋研究院創建「海洋遊憩風險資訊平台GoOcean」，提供民眾在基隆、宜蘭、恆春及澎湖4個示範海域環境資訊，及各類海域遊憩活動能力分級建議，培養民眾責任自主觀念，GoOcean網站民眾查詢人數已達93萬人次。

陳建仁致詞表示，台灣是海洋國家，如果不能游泳、釣魚等，就失去接近大海、認識大海和親近大海的機會，這是多麼可惜的事，如果能有科學數據，提供游泳技術不佳的國人參考，評估自身是否能下水，或在何種情況下可以釣魚，國人就有更多機會親近大海，且安全更有保障，這就是設置大武崙浮標監測系統的重要性。

此外，陳建仁表示，海洋自動監測技術對於國家海洋遊憩風險安全評估至關重要，藉由部署海洋浮標及錨碇潛標，未來並引進自主式載具等先進監測系統，可及時掌握海洋環境變化，提升航運安全、海上救難情境預測和決策協助，將海洋資訊轉化成民眾容易理解的即時風險資訊「紅綠燈」，實現透明、公開、安全海域遊憩活動。

基隆市長謝國樑出席致詞表示，基隆市近年配合行政院向海致敬政策，彙整基隆近50處海岸遊憩景點資訊至海委會平台供民眾查詢利用，並將7支以上海岸監視攝影監視畫面導入GoOcean。

謝國樑說，基隆市府今年起也會配合海委會，作為海岸實驗基地，透過科技辨識離岸流及長浪等隱形殺手，盼能建立國人從事海域活動時風險評估觀念，守護民眾遊憩安全。（編輯：方沛清）1130408