藍擬修預算法 陳建仁：特別預算可確保民眾生命財產安全

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（中央社記者吳昇鴻台北8日電）國民黨提案修預算法限縮特別預算的提出，遭質疑影響地震救災。行政院長陳建仁今天表示，台灣位處地震頻繁地區，需在震災發生時第一時間提供足夠財源做好相關工作，預算編列相當關鍵，有特別預算才能在第一時間確保民眾生命財產安全。

行政院長陳建仁上午出席第22屆金馨獎暨行政院所屬各部會及直轄市、縣（市）政府性別平等專案小組交流會。會前媒體詢問有關日前國民黨立委提案修預算法，限縮特別預算提出、動支相關規範，因花蓮強震再添異議。對此陳建仁表示，對於地震所造成的傷亡和財損感到相當難過，中央、地方、民間合作一起做好震災搶救工作，表現得到國際肯定。

陳建仁說，對於震災發生以後的處理必須相當謹慎，台灣位處地震頻繁地區，除了要做好事先防範準備，也需在震災發生時第一時間提供足夠救助。

陳建仁表示，例如基隆河整治計畫、易淹水地區的整治計畫，或是莫拉克風災後為了提供災民足夠生命與財產上的維護、疫情導致需緊急採購疫苗等，都需在極短時間內有足夠財源做好相關工作，因此預算編列相當關鍵，有好的預算編列機制才能因應各項可能產生的緊急應變所需各式各樣作為。

陳建仁說，完全尊重立法院對預算的審查、審議、監督，但也強調現有的預算制度，有這些特別預算的話，才能在第一時間確保民眾生命財產安全。（編輯：蘇志宗）1130408