藍委提修法限制特別預算使用 綠質疑自打嘴巴

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（中央社記者王揚宇、王承中台北1日電）國民黨立委提案修預算法，限縮特別預算提出、動支相關規範。民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，國民黨團總召傅崐萁一手提3大錢坑法案，另一手國民黨立委提修法，限制國家對特別預算支用的彈性，這不是自打嘴巴嗎。

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘受訪表示，民進黨根本搞錯方向，國民黨不反對政府針對國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變編列特別預算，但現行預算法規定，政府可以不定期或數年一次的重大政事，編列特別預算，這是很不確定的概念，不符法律明確性的原則。

林思銘指出，過去民進黨政府就是透過這個巧門，濫用特別預算，例如前瞻計畫，到最後就是大撒幣，獨厚民進黨的執政縣市，所以有檢討修正的必要，讓政府提特別預算可以更符合財政紀律，但立法院是合議制，還需要經過充分的討論。

國民黨立委徐欣瑩等人鑒於法定歲入屢有特別預算編列常態化，已實質影響政府財政紀律，因此擬具預算法部分條文修正草案。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，國民黨立法院黨團總召傅崐萁一再提出錢坑法案，目前有3案，包括花東快、環島高鐵和國六東延，這3個案是以特別預算或其它基金方式來處理，也完全凌駕行政權，超越交通建設應當有的專業性評估。

吳思瑤質疑，如果要說財政紀律，國民黨現在所提的這3項錢坑法案，完全不守財政紀律，而且諷刺的是，國民黨一手由黨鞭提出3大錢坑法案，另一手又想修正預算法第83條，限制國家對於特別預算支用的彈性和合理性，這兩個完全是自打嘴巴。

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民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪時則提到，環島高速鐵路建設特別條例草案、花東快速公路建設特別條例草案，再加上國六延伸到花蓮，這3個案子加起來至少要新台幣2兆元預算。

柯建銘說，但同時國民黨立委及徐欣瑩針對預算法第83條提出修法版本，有的是刪除「不定期或數年一次之重大政事」條文文字，徐欣瑩的版本則是要經立法院同意，但今天卻在審環島高速鐵路建設特別條例草案，這是不是自己人打架，國民黨內部應該要先討論一下。（編輯：林興盟）1130401