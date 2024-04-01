藍委預告排審吹哨者保護法 綠委：尊重盼周延思考

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（中央社記者王承中、王揚宇台北1日電）國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，國民黨團有還權於民三部曲，預告4月中旬將排審吹哨者保護法。民進黨團幹事長吳思瑤說，尊重在野黨排案權，吹哨者保護法最重要的是執行面，行政部門還需一點時間研議，未來審議過程中要能周延思考。

立法院司法及法制委員會今天審查攸關國會改革的相關法案，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、副書記長許宇甄、羅智強，以及國民黨立委陳玉珍等人，在立法院國民黨團記者室召開「面對國會改革，民進黨還要再打假球？」記者會。

洪孟楷指出，總統蔡英文在2015年12月8日在臉書發文要求國會改革，但執政8年卻完全沒有動作。民進黨上週召開國會改革記者會，但卻沒看到國會改革最重要的藐視國會罪。包含英國、德國、法國、美國、日本、韓國等民主國家，都有規定藐視國會罪的處罰。

洪孟楷表示，台灣在過去沒有補齊的這一塊，現在要補齊，這是還權於民，是民主國家的立法、行政監督制衡最主要的關鍵，請民進黨團不要再頑強抵抗。

洪孟楷指出，國民黨團有還權於民三部曲，修正立法院職權行使法是第一部曲，修正中華民國刑法是第二部曲，第三部曲則是吹哨者保護法，國民黨團將會在4月中旬排案審查。

洪孟楷表示，行政院至今未能提出吹哨者保護法的版本，但國民黨團預告，本會期一定會進行逐條審查，要求行政部門拿出版本，對全民交代。國民黨團還權於民三部曲，要讓全民看到新國會、新氣象，國民黨團會持續有節奏的排案，呼籲民進黨團不要再頑強抵抗，更要求行政部門跟上腳步。

對於國民黨團預告4月中旬排審吹哨者保護法草案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，對於吹哨者保護的精神與原則，在進步的台灣，不會有人反對，她尊重在野黨立委的提案，也尊重召委的排案權，但大家要考慮適用範圍、面相要擴及到哪種程度。

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吳思瑤說明，吹哨者保護法最重要的就是執行面，若適用範圍訂定在公部門，過去政府的立場是支持的，但如果要擴及到私人，包括中小企業的話，就要思考可不可行，因此要擴及到哪個程度，行政部門還需要一點時間研議。本案關係到很多人民的權利與義務，未來審議過程中，要能周延思考比較好。

此外，吳思瑤今天在立法院司法及法制委員會發言時提到，民進黨絕對支持國會改革，但必須要在正確、合憲合規、權責相符的方向上，而且國會改革不是兒戲也不能喊價，權責相符才是真改革，如果該修憲的話就修憲，修法也不能凌駕憲法。（編輯：蘇志宗）1130401