綠國會改革法修4法 擬採調查權、調閱權雙軌並行

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（中央社記者王揚宇台北29日電）民進黨立法院黨團今天公布國會改革法案，涵蓋修正立法院職權行使法等4部法案、共35條條文修正，重點包括要完備同意權行使程序，採調查權、調閱權雙軌制等。黨團總召柯建銘說，黨團的國會改革法案原則就是絕不違憲。

針對國會改革相關修正草案，國民黨立委及台灣民眾黨立法院黨團所提版本，涉及擴大立法院調查權、總統國情報告採即問即答等。

民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄及立委鍾佳濱與范雲，下午召開記者會，說明民進黨團歷經7度與學者專家及黨團成員討論而成的國會改革法案。

柯建銘說，民進黨團的國會改革法案是要修正立法院職權行使法、立法院組織法、立法委員行為法、立法院議事規則，原則則是絕不違憲、在合憲性的底下修法，因為所有人都必須向憲法低頭，立委的權力也不能無限膨脹。

吳思瑤說，民進黨團針對立法院職權行使法的修法版本有3個重點，分別是完備同意權行使程序、調查權及調閱權雙軌並行、完備黨團協商規範。立法院組織法修法上則要強化國會資通安全，強化幕僚單位、提升專業量能。

吳思瑤指出，也要修正立法委員行為法，深化性平反對歧視，以及國會議員違反自律規範如果涉犯罪得移送司法等。另外就是要修正立法院議事規則，強化秘密會議規範。

民進黨團提供的書面資料指出，在完備同意權行使部分，民進黨團欲修正立法院職權行使法，把依憲法的人事同意權及依法律的人事同意權，區分行使表決權的門檻，前者為全體立委1/2，後者為出席立委1/2。

關於外界討論的立法院調查權部分，民進黨團書面資料指出，院會就與憲法賦予立法院的職權有重大關聯者，得決議成立「調查委員會」，除得行使文件調閱，也得請求提供其他資料或物件，或舉行調查公聽會、邀請機關或學者專家表達意見。

至於調閱權部分，書面資料提到，委員會就院會交付的議案得決議成立「調閱專案小組」，僅得要求機關提供參考文件。調閱專案小組的召委2人，由委員會召委擔任之。此外，在訴訟裁判確定前或訴願事件尚未確定前的處置及卷宗，「調查委員會」或「調閱專案小組」不得行使調查權或調閱權。

吳思瑤說，在調查權及調閱權雙軌上，民進黨團的版本不會違反大法官釋字，也不會侵犯人權。

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為深化性平反對歧視，民進黨團書面資料指出，將修正立法委員行為法，明定立法委員不得有性騷擾或性別歧視的言詞或行為。此外，立委如果違反立法委員行為法的行為，紀律委員會的調查結果如果涉及刑事責任者，應提報院會移送該管檢察機關依法辦理。

關於強化國會資通安全部分，民進黨團希望透過修正立法院組織法，明定副秘書長為立法院的資通安全長，以及新增資通安全處及其職掌，並調整國會人員編制。（編輯：蘇志宗）1130329