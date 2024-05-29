在野黨廢監院促立院設特偵組 綠：可惡又可笑的陽謀

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（中央社記者林敬殷台北29日電）針對國民黨立法院黨團在立法院會三讀修正通過立院職權行使法部分條文後表示，將利用民進黨提釋憲後空窗期，成立在野黨特偵組、廢除監察院。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，這是自認違憲，被違法的勝利沖昏頭，是可惡又可笑的陽謀。

民進黨團今天上午在立法院舉行輿情回應記者會，針對國民黨團總召傅崐萁昨天表示，將在最短時間內成立在野黨的特偵組，善用空窗期，全面查弊，民眾黨團總召黃國昌也說，藍、白兩黨也揚言下一步將推動廢除監察院，做上述回應。

柯建銘說，這是傅崐萁和黃國昌「2個人最愚蠢的陽謀」，是違憲又違法的作為，比國會香港化還嚴重，是直接赤化，這不是國會已死，而是國民黨和民眾黨找死，被違法的勝利沖昏頭。民進黨團副幹事長洪申翰說，原來藍白搞國會擴權，實則為了對付政敵，用國會改革包裝黑暗的政治目的。

柯建銘表示，台灣有史以來衝突最嚴重、最黑暗的立院，終於在昨天結束，朝野應以對話代替對抗，衝突、妥協後又進步，民主進程就是如此，朝野應站在共同維護國家的立場。

在野黨立委表示，總統賴清德恐不公布立法院職權行使法修正案，民進黨團幹事長吳思瑤說，這是完全不了解法條運行的法律程序。惡法亦法，賴總統依程序還是會公布，也尊重行政院表明提出覆議。柯建銘說，行政院也可以提釋憲，總統提不提則尊重，黨團一定會提。

吳思瑤表示，民進黨早就提出呼籲，該修憲就修憲，不應先修法，這是先上車再補票、先開刀再麻醉的錯置作法。傅崐萁昨振振有詞說自己是民主的偉人，其實他是民主的罪人，他說救台灣，其實是害台灣。

柯建銘表示，藍白不要自己鬧自己笑話，要成立特偵組，藍白先寫一個組織條例來看看，他會助印100萬份，當印善書給外界參考。（編輯：蘇龍麒）1130529