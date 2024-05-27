國民黨民眾黨批賴總統帶頭散布假訊息 質疑綠轉移修法焦點

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（中央社記者林敬殷、王承中台北27日電）總統賴清德日前透過社群媒體，對於立法院會17日起處理國會職權相關修法發表看法，引發在野黨不滿。國民黨立法院黨團質疑執政黨動員群眾，恫嚇在野黨，民眾黨團則批評賴總統公然帶頭散播假訊息，製造社會對立。

立法院會明天繼續處理國會職權相關修法，朝野黨團今天上午舉行記者會，回應媒體詢問。

立法院會24日處理國會職權相關修法，引發10萬名群眾包圍立法院抗議在野黨。賴總統隨後透過臉書表示，台灣的民主得來不易，是許許多多人犧牲奉獻的結果，代表民主象徵的國會，更應該站在第一線守護民主，在議事上應該要尊重程序正義，不可違法表決，更要守護民眾的權益。

對於在野黨不滿賴總統的看法，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，賴總統是以總統的高度，不希望朝野對立，希望回到程序上處理，趕快恢復憲政秩序，朝野遵守法律及程序正義而已，請國眾兩黨不要再硬拗、轉移焦點、抹黑總統。

對於國民黨主張召開國是會議，柯建銘表示，其實只是烏賊戰術，製造另一個糾紛而已。立法院長韓國瑜若繼續破壞程序，就沒有所謂的紛擾會過去，現在只是衝突的開始，不要當歷史罪人了。

國民黨黨團總召傅崐萁則反指民進黨是民主國家之恥，他說，賴總統先是對群眾運動嘉勉肯定，又認為國會要有程序正義，但過去8年民進黨團碾壓通過所有爭議法案，爭議法案的通過率高達90%，過去有進行過充分討論的程序正義嗎。

傅崐萁指出，執政黨因權力而腐化，還盲目動用國家資源推動群眾運動來威脅國會，看到活動現場還有這麼多的包吃包喝包遊包玩，完全由民進黨出錢，他要請問這些財源從哪裡來。至於有群眾喊出罷免藍委，傅崐萁表示，這都是對在野黨無限大的肯定，因為這是民進黨最後的反撲，國民黨立委的肩膀都扛得住，會堅持以民意為依歸。

民眾黨黨團總召黃國昌指出，立委依立院議事規舉手表決，何來違法表決，賴總統公然帶頭散播假訊息，製造社會對立，他要請教賴清德，要把台灣的民主帶到何處，這就是賴總統所說的要團結台灣，民主更深化嗎。

黃國昌指出，賴總統及民進黨透過假訊息、恐嚇、製造仇恨、操作社會對立，就是要掩飾民進黨國會改革承諾跳票8年，希望繼續讓立法院不是一個正常的國會，弱化立法院監督權的行使，讓行政部門可以不受監督的恣意妄為，這才是民進黨操作背後的政治意義。（編輯：翟思嘉）1130527