國會職權修法蔥師表成話題 黃國昌：尊重網友創意會找時間看

（中央社記者林敬殷、王承中台北27日電）立法院會24日處理國會職權相關修法，聚集上萬群眾包圍立法院，嘲諷民眾黨立法院黨團總召黃國昌的「蔥師表」意外成為熱門話題，黃國昌表示，尊重網友的創意，對他個人操作的仇恨不是最重要的事。

民進黨與民眾黨立法院黨團今天在立法院分別舉行記者會，對於「蔥師表」爆紅，民進黨團總召柯建銘表示，這太有趣了，全世界都在流傳，這是一個偉大的創舉，黃國昌還看不清楚，「你的偏激，你的家人、朋友不會覺得很見笑（丟臉）嗎？不要再硬凹了」。

黃國昌表示，對於網友的創意，他都很尊重，也會找時間來看，這是他對於公民社會向來的看法。對他來講，真正重要的事情，是對於假訊息的直球對決，至於對他個人所操作的仇恨，其實他覺得那不是最重要的事情。

黃國昌指出，他的目標明確，就是完成國會改革，他不會讓任何其他事情來模糊焦點。身為立委，他從未關說過司法、未接受詐騙集團豢養，也沒有做違法濫權的事情，在過程中要發動對個人式的攻擊，他不會讓問題的焦點被模糊，真正問題的焦點，是國會改革民進黨跳票8年，現在是完成國會改革最重要的歷史時刻。

柯建銘說，蔥師表在這個時刻出現，表達台灣人民對國會的萬分擔心，及對黃國昌行徑的不滿，台灣的創作與發明，超乎他的想像，這是給台灣人民最大療癒，也是此時此刻這個環境逼出來的集體創意，可以列為史詩。（編輯：黃國倫）1130527