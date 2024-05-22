朝野爭辯國會職權修法 藍：改革勢在必行

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（中央社記者王承中台北22日電）立法院朝野攻防國會職權修法版本，國民黨團今天表示，國會改革勢在必行，揭弊除害，今天不做明天會後悔。權責分立制衡才是民主最佳防腐劑，國會改革就是要讓被掩蓋的非法行為無所遁形，還人民一個清廉政府。

立法院朝野攻防國會職權修法版本，台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡透過臉書，秀出國會職權修法現行條文、藍白版本與民進黨團版本，質疑民進黨醜化在野黨推動陽光法案的勇氣與決心。民進黨則反擊，批民眾黨幫惡法護航，並質疑條文定義不清，都是藍白說的算，軍隊、人民、企業的機密資料，藍白想看就看，且羞辱極具社會聲望的大法官提名人。

國民黨立法院黨團今天也在臉書公布藍白、綠的國會職權修法條文對照圖，並製作Q&A圖卡，說明修法精神及解釋修法內容，爭取群眾支持。

國民黨團指出，國會改革勢在必行，揭弊除害，今天不做明天會後悔。權責分立制衡才是民主最佳防腐劑，更是國會改革的初衷。國會改革，就是要讓被掩蓋的非法行為無所遁形，還人民一個清廉的政府。

國民黨團表示，國會改革重中之重，就是要讓貪官現形，官員在國會刻意隱匿資料、說謊，但仍需立法院會議決才會處罰，國會是否惡搞，全民時時刻刻都在檢驗。

國民黨團指出，2012年民進黨立法院黨團正式提出國會改革法案，主張國會要有完整的調查權、聽證權、有效監督政府、分權制衡。現在國民黨、民眾黨號召國會改革，到了民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤等人的口中就變成了中共同路人。

國民黨團表示，現在難道中華民國的民主法制，民進黨推動是民主，不是民進黨推動就不是民主，民進黨現在要把中華民國政府變成民粹政府嗎。

國民黨團指出，民進黨團自甘淪為行政院橡皮圖章，只會抹黑、抹紅在野黨的陽光法案，就是還想一手遮天為所欲為，才會反對國會調查聽證、總統國情報告依序回答及強化人事同意權等國會改革事項。（編輯：黃國倫）1130522