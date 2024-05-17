國會改革法案朝野政黨吵什麼？看懂4大攻防重點

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（中央社台北17日電）立法院會今天預計將處理包括立法院職權行使法、刑法等國會改革法案，自立法院第11屆開議以來，國會改革成為朝野攻防重中之重，以下是中央社彙整相關攻防重點：

程序問題

全案在立法院司法及法制委員會初審時，綠營不滿逐條未實質審查，提40次散會動議，但均失敗。審查結果，全數條文保留，須交由黨團協商。

且司委會召委、民進黨立委鍾佳濱排審民進黨團版的國會改革相關法案時，藍營要求要開1場專題報告、3場公聽會後，才能審民進黨團國會改革版本，並且5度挾人數優勢，表決通過散會動議，讓綠營版本無法出委員會。全案在協商冷凍期滿後，綠營不滿立法院長韓國瑜未主持朝野協商，國民黨團與民眾黨團就要強行表決。

藐視國會罪

國民黨團提案修改刑法，增訂藐視國會罪、第141條之1條文，規定公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤認為，權責相符是國會改革重要原則，國會改革更不是國會擴權，要從自身的自律做起，否則無法為社會接受；如果國民黨要強行推動藐視國會罪，是否同時要檢視、檢討現行國會議員過當利用職權，藐視官員的不對等現象。回到事件本質，國會改革不是國會擴權，要從自身的自律開始做起，否則完全無法為社會所接受。

立委增加調查聽證權

國民黨團提案修改立法院職權行使法，各委員會、調查委員會、調查專案小組為審查院會交付的議案、全院委員會為補選副總統、彈劾總統副總統或審查行使同意權案，得依憲法第67條第2項規定舉行聽證會。

且立委院得經委員會決議設調查專案小組，對相關議案或與立委職權相關的事項行使調查權及調閱權。在立法院行使調查權部分，法人、人民團體或社會上有關係人員文違反相關規定，得經立法院會的決議，處新台幣1萬元以上10萬元以下罰鍰。

民進黨發言人吳崢說，國民黨的國會擴權法案，其中有關立法院聽證虛偽陳述，處3年以下有期徒刑、拘役或20萬以下罰金，已經明顯違憲。大法官解釋第585號關於國會聽證的罰則，以罰鍰為限，但立委傅崐萁版本，卻要對人民處3年以下有期徒刑，違憲濫權。

總統國情報告即問即答

國民黨團提案修改立法院職權行使法，立法院於每年集會時邀請總統至立法院進行國情報告。總統於每年2月1日前向立法院送交國情報告書，並於3月1日前赴立法院進行國情報告。新任總統於就職2週內向立法院送交國情報告書，並於1個月內赴立法院進行國情報告。立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出口頭或書面問題。立委進行口頭提問時，總統應依序即時回答。

民進黨立法院黨團總召柯建銘認為，總統國情報告後要即問即答，這是違憲的。他說，總統到立法院是創下憲政慣例，但總統做國情報告，要不要回答是總統的權力。1130517