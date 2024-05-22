柯建銘：民進黨將提釋憲 合憲前賴總統不會赴立院國情報告

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（中央社記者林敬殷台北22日電）立法院24日繼續處理藍白所提國會職權行使相關修法，其中包含總統赴立院國情報告，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，民進黨接下來會提出釋憲，除了法案內容外，他也在思考程序問題是否可以釋憲，他並指出，在合憲前，總統賴清德不會赴立院國情報告。

柯建銘今天接受網路節目「齊有此理」專訪時，節目主持人王時齊問柯建銘，賴清德是否會到立法院進行國情報告，並即問即答。

柯建銘指出，在野黨現在完全在瞎搞，藍白提出的國會職權行使法，其中的關鍵條文，包括要求總統國情報告要即時回答，還要納入調查權、聽證會、藐視國會罪等，難道是要對賴清德口頭質詢、即問即答，再被以虛偽陳述抓起來，「等8年卸任後再來關嗎？」

王時齊追問，所以在沒有釋憲結果出來前，賴清德不會來國會。柯建銘反問，「假如妳是賴總統，妳會來喔？不可能吧」。

柯建銘提到，一旦立法院未來議事運作，未遵守程序正義及過程沒有公正討論「常態化」、「定型化」，民主被沒收，國會就死亡了，現在危險的地方就是在這裡，在野黨仗著席次過半，為所欲為，置國家利益於不顧，少數當然服從多數，但要在民主程序下完成。

柯建銘說明，現在藍白聯手破壞國家體制，把五院變成一個院，真正沒收國會的，不是國民黨團總召傅崐萁，或是民眾黨團總召黃國昌，沒收國會的是中國國家主席習近平，長臂管轄到台灣，國會被戒嚴，藍白合作出賣國家利益，立法院做為台灣的民主堡壘就被摧毀。

柯建銘解釋，有人以為他在危言聳聽，事實上國家正往這個方向在走，民進黨在1986年成立，直到2016年前，民進黨表決從來沒贏過，上萬次的表決都沒有贏過，直到民進黨完全執政，民進黨過去表決輸了也沒有哭天搶地，民主還是往前走，民進黨沒有不接受少數服從多數，但一定要有程序正義、依法行事，不能像現在顛倒是非、不講道理，國家會很危險。

上萬名群眾昨天包圍立法院，抗議藍白提出國會擴權法案，柯建銘表示，人民力量起來，才能壓制藍白不能這樣搞。

柯建銘強調，未來議事如果都按照立法院國會職權行使修法一樣，不經討論也不協商，一旦此例一開，所有法案都抽出逕付二讀，法案想改就改，想廢止就廢止，後面一定接踵而至。（編輯：張若瑤）1130522