柯建銘：藍白聯手毀憲 520後想讓賴清德無法執政

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（中央社記者郭建伸、王承中台北12日電）民進黨團總召柯建銘今天表示，目前的立法院藍白聯手，毀憲亂政、狼狽為奸，出賣國家利益。柯建銘強調，520後將是第二階段更嚴重開始，藍白想讓新內閣寸步難行，讓準總統賴清德無法執政。

柯建銘今天清晨透過臉書表示，自從立法院2月20日開議後，國家的軸線完全傾斜扭曲被翻轉，到5月20日總統蔡英文把國家交棒給總統當選人賴清德及準行政院長卓榮泰，剛好滿3個月，將迎來什麼樣國家。

柯建銘指出，目前的立法院藍白聯手，毀憲亂政、狼狽為奸，出賣國家利益，完全破壞憲政體制，沒收憲法；國民黨團總召傅崐萁不顧花蓮地震，於4月26日率17位立委赴中，向中國全國政協主席王滬寧報告「已階段性任務沒收國會，讓民主無法在台灣實踐」。

柯建銘表示，中國與傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌形成「三合一連線」，這不是賣台，什麼是賣台。

柯建銘指出，假借民主程序在立法院反民主，二戰的德國希特勒與義大利墨索里尼不就如此，帶來歐洲與人類的浩劫，殷鑒不遠，爾後的台灣只有更壞，沒有最壞，只有更離譜，沒有最離譜，因為傅崐萁、黃國昌兩人，每天在每一個題目聯手，讓立法院遍地烽火，罄竹難書。

國民黨團表示，執政黨黨團總召於半夜發文，但通篇充滿荒謬性的猜測和惡意抹黑，如果身為執政黨黨鞭是這樣的水準跟態度，也無怪乎過去，無論朝野協商或是國會討論，民進黨就只是一副老大心態，一黨獨大的嘴臉還是未曾改變，準總統賴清德應該好好了解，誰才是國會不和諧的最大亂源，恐怕就是民進黨團的大小黨鞭。

國民黨團強調，現在還沒看清，今年1月13日所產生的新民意，就是執政黨為少數執政，國會的少數也造就16連敗的議會表決紀錄，執政黨若還不謙卑面對民意，就只會繼續連敗下去。動不動就拿違憲掛在嘴巴，真的以為自己是大法官，沒有民主素養，就妄談進步和諧。

國民黨團表示，給執政黨黨團忠告，半夜睡不著不是在臉書上寫小說，而是好好思考怎麼樣提出人民有感的政策，真正貼近台灣主流民意，越是政治操作、越會遠離民意，民眾都會看在眼裡。

民眾黨團總召黃國昌受訪表示，柯建銘的說法是老調重彈、毫無新意，但柯建銘與其一直罵人，不如約束一下自己的行為。他舉例，10日立法院長韓國瑜召集協商時，柯建銘當著大家的面抽菸，對人的基本尊重在哪。（編輯：林淑媛）1130512