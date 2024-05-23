立院舉手表決戰火延燒 藍綠委員會論戰

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（中央社記者王揚宇台北23日電）立法院會處理國會職權相關修法時採舉手表決，引發藍綠攻防，戰火延燒到委員會。民進黨立委鍾佳濱今天說，法案表決應採記名表決，確保釋憲聲請合法，如果立法院秘書長周萬來不能堅持，「我們保證會把你從主席台趕下來」。

國民黨立委羅智強表示，是因為民進黨的蠻橫，才讓議事進行必須採取合乎規定的舉手表決（投票）。周萬來提及，舉手表決為表決方法之一。

立法院會17日、21日處理國會職權相關修法時，針對表決方式，立法院長韓國瑜宣告採取舉手表決，引來民進黨立委不滿與質疑。

立法院司法及法制委員會今天處理立法院主管預算凍結項目等案，周萬來等人列席說明，並備質詢。

鍾佳濱質詢說，根據憲法訴訟法規定，立委現有總額1/4以上，就其行使職權，認法律位階法規範牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲的判決，而且根據過去大法官會議做出的決議案例，立委要行使職權並投票反對，才符合聲請釋憲的資格。

鍾佳濱說，令人擔憂的是，17日、21日院會採舉手表決，只有計算贊成或反對的人數，根本不知道誰贊成、誰反對，當不確定誰有投票、誰投反對票下，如何確定誰能聲請釋憲。

鍾佳濱說，周萬來身為幕僚長，號稱立法院的百科全書，對議事規則嫻熟，為什麼不採取點名或表決器記名表決，他也要提出兩點訴求，包括舉手表決未依可否俱呈者無效、法案表決應採記名方式確保釋憲聲請合法，如果周萬來未來不能堅持這兩點，「我們保證把你從主席台上趕下來」。

鍾佳濱質詢結束後，輪到羅智強上台質詢，他先問周萬來為何採舉手表決。周萬來表示，因為有一個因素產生，所以不得不採用舉手表決。

羅智強說，如果舉手表決有像民進黨所言如此萬惡不赦，這是民進黨造成的，因為民進黨癱瘓議事、抽表決卡等。

此外，立法院會17日處理國民黨團、民眾黨團所提國會職權修正相關法案，朝野立委爆發多起嚴重衝突，造成6名立委送醫，過程中民進黨立委郭國文搶走周萬來懷中資料，引發討論。

郭國文今天質詢時先問周萬來，送還的資料有無收到，也強調他當天是針對資料，不是針對周萬來。

周萬來說，他有收到資料，也知道當時應該是針對資料。

郭國文追問周萬來當時有無驚嚇到。周萬來說，當時有驚訝，不知道會突然有這個動作。郭國文再問周萬來要不要帶他去收驚，周萬來說，不至於、沒有到那個地步。

另外，討論臨時提案階段，國民黨立委謝龍介建議，表決本來就有很多種方式，而台灣號稱科技之島，或許可以請AI科技大廠設計一個科技手環，當立委簽到後就可以領取，當立委在議場內，不管是要站著還是坐著、要舉手投票還是按鍵投票也好，都可以處理。（編輯：蘇志宗）1130523