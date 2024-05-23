國會職權修法 國民黨要求警政署法案通過前保護在野立委安全

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（中央社記者范正祥、郭建伸台北23日電）國會職權修法釀立法院攻防戰，國民黨團總召傅崐萁今天表示，收到線報，中南部黑道要到台北暴力對付在野立委；黨團要求警政署在國會改革5法三讀通過前，要全程保護所有在野立委人身安全和出入平安。

國民黨團今天中午在立法院召開黨團大會，傅崐萁率同黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘接受媒體聯訪，稱收到線報，疑有暴力威脅在野立委。

對於明天立法院會將繼續討論國會職權修法，傅崐萁說，國民黨團除了依照立法院議事規則，黨籍立委也兩天兩夜排隊，明天將會率先送案，希望這次院會能夠順利將國會改革5法三讀通過。

談及立法院幾次會審議國會職權修法爆發激烈肢體衝突，傅崐萁表示，國民黨團會捍衛國會尊嚴，讓國會議長順利主持議事，保護好立法院長韓國瑜的人身安全，順利進行所有議事的運作。

傅崐萁提及，「收到讓我們非常難過的消息」，他質疑明天民進黨不只在立法院進行人身謾罵之外，也準備以暴力攻擊的方式對付在野黨，希望民進黨懸崖勒馬，「我們明天嚴陣以待」。

另外，傅崐萁還說，「我們也收到線報」，中南部的黑道要到台北，對在野立委做人身的殘害。

傅崐萁表示，國民黨團鄭重宣布，如果在野黨立委遭到不名人士人身攻擊，不只行政院長要下台，內政部長和警政署長也必須下台。

傅崐萁說，國民黨團要求警政署在國會改革5法三讀通過以前，要全程保護所有在野立委人身安全和出入平安。

此外，對於民進黨團總召柯建銘指出在野黨占領立法院是跟中共軍演裡應外合，民眾黨發言人吳怡萱透過聲明指出，國會改革竟能無限上綱成「中共滲透」，甚至引述流亡作家袁紅冰的話來鬼扯，顯示民進黨沒招，表決輸人、論述騙人，還加碼抹紅支持國會改革就是中共同路人。她呼籲，民進黨不要再秀下限，好好面對國會改革法案，找回初衷。（編輯：蘇龍麒）1130523