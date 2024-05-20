賴總統就職演說：新思維看待三黨不過半 立法院議事運作應遵守程序正義

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（中央社記者吳昇鴻、陳俊華台北20日電）第16任總統賴清德、副總統蕭美琴宣誓就職，賴總統演說時表示，他將致力於行政立法協調合作，而立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。

在總統府前的慶祝大會上，賴總統以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，闡述他將帶領執政團隊「承先啟後、迎向未來」，繼續在正確道路穩健前行，整體呈現新政府團隊穩健、自信、負責及團結的基本態度。

賴總統表示，他將致力於行政立法協調合作，未來任期的每一天他將「行公義，好憐憫，存謙卑的心」、「視民如親」，不愧於每一分信賴與託付，拿出最好的表現，來接受全民的檢驗。

賴總統表示，立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。

賴總統也說，在民主社會，人民的利益至上，這是民主的根本；國家的利益優先於政黨的利益，這是政黨的天職。當朝野政黨推動法案，都能夠合乎憲法，秉持「人民至上」、「國家優先」的精神時，國政自然順利推展。（編輯：蘇龍麒）1130520

賴總統：以新思維看待三黨不過半 朝野共同承擔挑戰

（中央社記者吳昇鴻、陳俊華台北20日電）第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今天宣誓就職，賴總統就職演說時表示，當以新思維看待「三黨不過半」，這代表著朝野政黨都能分享各自的理念，也將共同承擔國家的種種挑戰，政黨在競爭之外應有合作信念，國家才能踏出穩健步伐。



賴總統以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，闡述他將帶領執政團隊「承先啟後、迎向未來」，繼續在正確道路穩健前行，整體呈現新政府團隊穩健、自信、負責及團結的基本態度。



賴總統演說時表示，今年2月上任的新國會是台灣時隔16年後，再次出現「三黨不過半」的立法院。面對這個政治新局，有些人抱持期待，也有些人感到憂心。



賴總統指出，這是全民選擇的新模式，當以新思維看待「三黨不過半」，這代表著朝野政黨都能分享各自的理念，也將共同承擔國家的種種挑戰。然而，全民對於政黨的理性問政，也有很大的期待，政黨在競爭之外，也應該有合作的信念，國家才能踏出穩健的步伐。



賴總統並向0403花蓮震災罹難者及家屬表達慰問之意，並表示，中央政府已規劃投入新台幣285.5億元協助重建及產業振興，幫助花蓮民眾可以儘早恢復正常生活。



賴總統說，對未來中央和地方的互相合作、行政和立法的協調運作寄予厚望，期待與各界深化台灣民主、維護印太和平，促進世界繁榮。（編輯：蘇龍麒）1130520