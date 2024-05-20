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民團串聯集結立法院 警方晚間加強巡邏勤務

2024/5/20 21:50（5/20 22:27 更新）
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立法院21日將持續處理國會職權修正相關法案，有民團申請立院周邊路權，並號召民眾到場主張正視人民訴求。台北市警察局20日傍晚開會討論因應，進行相關安全維護計畫和警力部署，晚間派員加強立院周邊巡邏勤務。中央社記者張新偉攝 113年5月20日
立法院21日將持續處理國會職權修正相關法案，有民團申請立院周邊路權，並號召民眾到場主張正視人民訴求。台北市警察局20日傍晚開會討論因應，進行相關安全維護計畫和警力部署，晚間派員加強立院周邊巡邏勤務。中央社記者張新偉攝 113年5月20日
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（中央社記者黃麗芸台北20日電）立法院明天將繼續處理國會職權修正相關法案，多個民團串連號召民眾到場主張正視人民訴求。為維護周邊秩序和交通，警方今晚派員加強巡邏勤務並備護欄因應，現場暫無集會情形。

立法院會17日處理國會職權修法相關法案時，朝野立委爆發激烈衝突，場外則聚集數百名抗議學生要求停止表決、實質審查，被視為太陽花運動可能再起。

由於立法院明天將持續處理國會職權修正相關法案，有民間團體申請立法院周邊路權，並於網路串連號召民眾到場主張正視人民訴求。

對此，台北市警察局長張榮興今晚受訪表示，市警局傍晚已開會討論因應，除尊重民眾集會遊行權利外，也進行相關安全維護計畫和警力部署，以維持相關秩序。

記者晚間實地走訪立法院周遭，現場約10餘名警力進行加強巡邏勤務，馬路邊也預置部分護欄因應，截至晚間9時許並未有民團或是陳抗民眾現蹤，僅見部分路過民眾和媒體採訪車。

市警局中正第一分局晚間也透過新聞稿表示，中正區青島東路於21日凌晨0時起至22日深夜12時止，申准舉辦「反對國會濫權」集會活動，為維護活動交通秩序與安全，已規劃相關交通疏導管制勤務。

相關集會地點管制情形，中正一分局說，包括青島東路（中山南路至鎮江街）東、西向全線車道，管制車輛通行，並將彈性管制集會現場周邊路段，視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍，請駕駛人注意。（編輯：李錫璋）1130520

立法院21日將繼續處理國會職權修正相關法案，多個民團串連號召民眾到場主張正視人民訴求，警方獲報後，20日晚間派員加強巡邏勤務並先備妥護欄（圖）以因應突發狀況；至晚間9時許，現場暫無集會情形。中央社記者黃麗芸攝 113年5月20日
立法院21日將繼續處理國會職權修正相關法案，多個民團串連號召民眾到場主張正視人民訴求，警方獲報後，20日晚間派員加強巡邏勤務並先備妥護欄（圖）以因應突發狀況；至晚間9時許，現場暫無集會情形。中央社記者黃麗芸攝 113年5月20日
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