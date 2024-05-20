司徒文楊甦棣等30國際學者連署聲明：在野國會改革方案不合憲

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（中央社記者王揚宇台北20日電）立法院朝野黨團就國會職權修正相關法案發生激烈攻防，AIT前處長司徒文、楊甦棣等30位國際學者今天發表連署聲明，對於在野黨提出國會改革方案，表達嚴正關切與擔憂。

司徒文說，雖然台灣政治上向來有分歧，但對於在野黨提出不合乎憲法的國會改革案，他深感到震驚和悲傷，這也不符合他所認識台灣人的理性作風，也不符合政府在台灣人民支持下，追求的民主道路。

前美國在台協會處長司徒文（William Stanton）等人下午與民進黨立委林楚茵、台北市議員趙怡翔，在立法院召開「民主精神在於對話與審議！國際民主夥伴對立法院改革法案表達嚴正關切」記者會，並於會中發布30位國際學者的連署聲明。

連署聲明指出，雖然改革由國會自然形成，但國民黨與台灣民眾黨所提出的改革方案，已超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念、違反程序正義，更遑論國民黨公然宣稱要以破壞良好治理作為目標。

聲明表示，在這系列改革中的主要爭議，包括引入藐視國會罪、要求總統赴立法院報告並接受即問即答，並擴大立法院的調查權。雖然表面上看這些改革，可能顯得合理，但其中內容實則違反台灣獨特的憲政架構與立法精神，也超越其他憲政民主國家的立法權限，尤其是政府官員只要反質詢即有可能被關。

聲明指出，在大多數憲政民主國家，雖然有「藐視國會罪」的存在，但這通常適用於未理會出庭作證傳票，或在司法案調查過程中撒謊。沒有任何民主國家因為政府官員在履行備詢義務過程中，被判藐視國會罪，或是僅因為「回嘴」而被提出藐視指控。（編輯：林興盟）1130520

連署聲明中文翻譯全文：

作為台灣的長期友人、支持者及倡議者，我們下列簽署者對中國國民黨與台灣民眾黨提出的國會改革方案表達嚴正關切與擔憂。

雖然改革由國會自然形成，但國民黨與民眾黨所提出的改革方案已超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念、違反程序正義，更遑論國民黨公然宣稱要以破壞良好治理作為目標。

隨著今年一月的總統大選，民進黨贏得創紀錄的連續第三個任期，由時任副總統賴清德獲勝。然而，國會卻分裂嚴重，三大黨均未過半，導致國民黨和民眾黨結成策略聯盟，共同推動系列國會改革。

這系列改革中的主要爭議包括引入藐視國會罪、要求總統赴立法院報告並接受即問即答，並擴大立法院的調查權。

雖然表面上看這些改革可能顯得合理，但其中內容實則違反台灣獨特的憲政架構與立法精神，也超越其他憲政民主國家的立法權限，尤其是政府官員只要「反質詢」即有可能被關。

上述提案仍未公布，但其中包括在國會質詢過程中，政府官員可能會因為立法委員片面認為內容有隱匿或虛偽陳述，則面臨最高一年以下有期徒刑，這使得立法委員成為台灣分歧政治環境中真理的仲裁者。若官員被認定為「反質詢」就可能被處最高六個月有期徒刑。

我們注意到，在大多數憲政民主國家，雖然有藐視國會罪的存在，這通常適用於未理會出庭作證傳票或在司法案調查過程中撒謊。沒有任何民主國家因為政府官員在履行備詢義務過程中被判藐視國會罪，或是僅因為「回嘴」而被提出藐視指控。

考慮到台灣的政治環境，國會改革方案更將成為問題。國民黨黨團總召傅崐萁曾表示，改革的目的是讓民進黨「找不到人當部會首長」。另一位國民黨立委翁曉玲最近也說出，立法院對行政部門質詢是「上對下」關係，違反憲政倫理。

此外，國民黨立委徐巧芯因洩密文件案被告而與外交部發生爭執；國民黨立委馬文君也因為疑似向韓國政府寄送有關台灣潛艇計畫的機密資料而被調查。



上述皆表明，這些改革的目標不是為加強良善治理，而是盼透過立法院的擴權，剝奪並懲處行政部門的權力。這顯然違反中華民國憲法五權分立的憲政原則。

藍白國會改革方案還有其他違憲之處，包括要求總統赴立法院備詢。此超越中華民國憲法規範之國情報告，這也是國民黨籍前總統、法律學者馬英九曾表示將會混淆總統權責分工的原因。

此外，在擴大國會調查權方面，目前這項職責主要歸屬於監察院。儘管有人曾討論廢除監察院，此依然未發生，爰引發立法院擴權之爭議。

鑒於上述理由，藍白所提出的改革提案有違反憲法之嫌，並且篡奪行政院與監察院之政治權力。這不但損害台灣良善治理的形象，更在當前來自北京的挑戰日益遽增的前提下，進一步加深台灣的政治分歧。

而更加嚴重的問題是，這些國會改革提案並未獲得充分的政治討論。上述改革方案尚未公佈予民眾審查，明顯違反過往的立法慣例。國民黨籍立法院院長韓國瑜還允許立法院35年來首次以舉手而非記錄投票的方式處理本案。

此外，國民黨更不允許民進黨立委對改革方案進行修改、辯論，甚至剝奪審查的機會。這限縮了公眾討論的空間，也理所當然地使部分人指控上述提案是在閉門會議中產出，而這本來應該是國會改革最該避免的事。

民進黨立委於5月17日時試圖阻止此國會改革方案在未經充分審查與實質辯論的情況下獲得通過，引發立法院衝突。數百名民眾也因此聚集在立法院門口反對此國會改革案。國會改革相關法案於5月21日再審議時，可能也會有數千名民眾聚集抗議。

我們作為國際學者、記者與政治人物深刻擔憂此國會改革方案對台灣社會所產生的分歧，以及對台灣國際地位的負面影響。

隨著新政府 5 月 20 日宣誓就職，數百名國際政要已飛來參加就職盛會，他們應該見證台灣的壯大民主，而不是台灣社會的嚴重分歧。更重要的是，台灣公民值得擁有負責任、有公信力與透明的政府，而此竟成為該國會改革方案正試圖要破壞的目標。

連署聲明原文全文：