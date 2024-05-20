陳菁徽告傷害與性騷 鍾佳濱：期待釐清過程還清白

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（中央社記者林長順、王揚宇台北20日電）立法院會17日處理報告事項，朝野立委發生推擠，民進黨立委鍾佳濱一度衝上主席台，撲倒國民黨立委陳菁徽。陳菁徽今天赴北院提起自訴，控告鍾佳濱涉傷害、性騷。

鍾佳濱回應，對於陳菁徽就17日立法院議事衝突及肢體碰撞等事件提起刑事自訴，他敬表尊重，並期待法院翔實調查，究明原因，釐清過程，平息爭議，並還他清白。

立法院會17日處理藍白黨團提出的國會職權修正相關法案，藍綠立委爆發肢體衝突，鍾佳濱跳上主席台時，衝向陳菁徽，兩人摔倒在地，鍾佳濱事後數度道歉。

陳菁徽今天在國民黨立委林倩綺、許宇甄、李彥秀、張嘉郡、王鴻薇，及台北市、新北市女性議員陪同下到台北地方法院提起刑事自訴，控告鍾佳濱涉嫌傷害罪及性騷擾防治法。她們在記者會一開始，高喊「拒絕暴力性騷，還我陽光國會」。

陳菁徽指出，她鼓起勇氣來到這邊，為的不是自己身上遇到暴力的傷、不是自己遭受到公然性騷的痛，而是她不要再有人會被隨意施暴、更不要再有人能靠著狡辯來逃過性騷的罪行。

她說，上週五回到家才發現，原本不以為意的疼痛，竟是左半邊身體和臀部的大面積黑紫色腫塊，她不知道這樣在民進黨委員的眼中，口口聲聲反對性騷、反對暴力的原則在哪裡。

陳菁徽表示，她很難相信，過去20年來身為一名第一線的醫師，竟然會因為被立法院執政黨同事施暴、性騷，而上全世界媒體頭版，回想起來很是不堪。難道這就是民進黨說的「性別平權」，還是民進黨的平權，其實是必須靠著拳頭來製造被害人。

陳菁徽指出，提告固然是要維護自己的權益，但更要給所有還想使用暴力的民進黨委員一個警告，國會不是靠揮拳頭的地方，是要講道理，用暴力打人，她一定告。（編輯：蕭博文）1130520