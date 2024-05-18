批韓國瑜傅崐萁黃國昌賣台 沈伯洋譴責有藍委不顧別人死活

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（中央社記者溫貴香台北18日電）立法院院會昨天審查攸關國會職權修法草案，朝野爆發嚴重衝突，多位綠委受傷。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天召開記者會，抨擊立法院長韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌聯手賣台，昨天遭推下主席台受傷的民進黨立委沈伯洋也譴責部分國民黨立委不顧別人死活。

民進黨立法院黨團上午召開記者會，出席者包括總召柯建銘、黨團幹事長吳思瑤與立委林楚茵、洪申翰，以及昨天受傷的立委沈伯洋、鍾佳濱等人。

柯建銘說，他們是以很悲憤的心情來開這場記者會。韓國瑜、傅崐萁、黃國昌聯手賣台，他腳剛開完手術，還在復原，否則第一個受傷的會是他，不是沈伯洋。

吳思瑤說明民進黨立委受傷狀況，包括鍾佳濱因肋骨受傷、昨晚趕回議場加入表決；沈伯洋頭部著地輕度腦震盪、一度還要趕回議場，但柯建銘要求必須留院觀察。黨團書記長莊瑞雄心絞痛，傳簡訊說跛腳連走路都難受；邱志偉輕微腦震盪，持續觀察；郭國文則是尾椎脫臼；許智傑左手脫臼，腳也受傷；王世堅也是嚴重挫傷、腹部遭到撞擊。很多立委掛彩，包括她自己。

林楚茵質疑表決做票，在場人數108人，但贊成60人、反對50人。提到沈伯洋等人受傷，她還一度哽咽落淚。

沈伯洋說，昨天因為太暈，一直覺得都在地震，沒辦法回到議場。他還吐了幾次，現在仍感覺肩膀會疼痛。

他說，有些國民黨委員不顧別人死活，對於沒有底線的立委，他要給予最嚴厲的譴責。至於是否要提告國民黨立委邱鎮軍，沈伯洋說，畫面上蠻多人，要釐清每個人角色再去決定。

鍾佳濱跳上主席台時，衝向國民黨立委陳菁徽，兩人摔倒在地，鍾佳濱事後數度道歉，但陳菁徽已經決定提告。昨天也送醫的鍾佳濱表示，他從主席台掉落，直接壓在椅子上，過了一陣子才感到疼痛。（編輯：楊凱翔）1130518