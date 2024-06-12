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蔡明彥：中國在台灣內部的共諜活動似乎愈來愈猖獗

2024/6/12 18:53（6/12 19:11 更新）
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立法院外交及國防委員會12日邀請國安局長蔡明彥（圖）率相關情報機關首長，報告國家如何運用民間通信設施蒐羅國安資訊並備質詢。中央社記者王騰毅攝 113年6月12日
立法院外交及國防委員會12日邀請國安局長蔡明彥（圖）率相關情報機關首長，報告國家如何運用民間通信設施蒐羅國安資訊並備質詢。中央社記者王騰毅攝 113年6月12日
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（中央社記者吳書緯台北12日電）民進黨立委沈伯洋日前提到第五縱隊議題，引發各界議論。國安局長蔡明彥今天表示，第五縱隊不是法律概念，國安單位處理共諜案都依據法律，現在偵辦的共諜案變多，中國在台灣內部的共諜活動似乎愈來愈猖獗。

沈伯洋日前接受自由時報採訪指出，台灣應該要有一個應對中國第五縱隊的作戰中心，對國內「高風險群」進行控管。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長報告「國家如何運用民間通信設施蒐羅國安資訊」，併請國家通訊傳播委員會、中華電信列席，並備質詢。

國民黨立委黃仁質詢，指出第五縱隊是指潛伏在內部進行破壞，與敵方裡應外合、顛覆國家團結的團體，詢問目前台灣有多少第五縱隊。

蔡明彥表示，第五縱隊是比較籠統的概念，國安單位查察相關國安案件，最主要還是依循相關法律依據和基礎，看共諜有無違反法律要件，政府從去年到現在偵辦81件共諜案，其中有39件遭到檢方起訴，比起往年偵辦情形，確實可以看到案件愈來愈多，「代表中國在台灣內部的共諜活動似乎愈來愈猖獗」。

蔡明彥說，第五縱隊不是法律概念，是學術或政策討論所使用的用語，國安單位處理共諜案，依據法律基礎來處理，但包含立委等各界關切相關共諜活動和境內滲透活動，國安局都相當感謝，因為可以喚醒國人的國安知覺。

蔡明彥說，10年前媒體提到第五縱隊在台灣的人數，還原當時狀況是討論中國大陸人士到台灣來，有逾期居留、停留，然後行方不明，這些數字可能有數千人，但這幾年因為疫情與兩岸交流放緩，經過昨天與移民署確認4月底的最新統計數字，中國大陸人士來到台灣，行方不明逾期停留是1388人。

民眾黨立委張啓楷質詢，亦關切第五縱隊議題，詢問是否贊同成立應對第五縱隊的作戰中心，對國內高風險族群進行控管。

蔡明彥說，對於立委所提強化國安的討論或建議，都尊重。張啓楷說，此事引起那麼多人的恐慌，「你表示尊重喔？」

蔡明彥說，言論自由的社會，對於如何強化國安機制的看法都尊重，每位立委有每位立委的看法，但國安團隊對於國安案件的偵防都是全力以赴。（編輯：翟思嘉）1130612

#台灣
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