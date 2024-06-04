藍委提不當黨產條例修法 排入7日院會議程

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（中央社記者林敬殷台北4日電）國民黨立委游灝、馬文君等提出為救國團解套的政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案，今天順利排入立法院7日院會報告事項議程。至於民進黨立委沈伯洋等人所提立委赴中須納管的兩岸人民關係條例部分條文修正草案及NCC人事同意權案，再度遭在野黨封殺。

今天的程序委員會是朝野雙方為國會職權相關修法衝突對峙後的首次會議。

國民黨與民眾黨兩黨立委今天在會中依舊聯手，再次藉由人數席次優勢，表決通過暫緩NCC人事同意權案及沈伯洋等人提案列案。此外，民進黨團提案考試院人事同意權，雖順利排入報告事項議程，但民進黨團提案要求調換順序時，被國民黨及民眾黨立委舉手表決否決。

由於民進黨團延續過去慣例，不在程序委員會封殺其他黨立委提案，因此，由國民黨立委游灝、馬文君等提出為救國團解套的政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案，今天順利排入立院下次院會報告事項議程中。

據沈伯洋統計，他所提出的兩岸人民關係條例第9條及第91條修正草案，已在程序委員會被封殺4次，4月30日因在野黨人數不足，及5月28日受到朝野議事衝突，先後於5月3日及5月31日2次成功闖關，列入院會報告事項，但最後仍在院會遭到國民黨與民眾黨提案封殺。

今天在程序委員會中，兩岸人民關係條例第9條及第91條修正草案共有9個相同的提案，分別由沈伯洋及其他8位民進黨立委各自領銜提出，全數遭藍白兩黨封殺。

民進黨立委黃捷、吳秉叡、郭昱晴、張宏陸等8位民進黨立委，自5月14日起，接力沈伯洋在程序委員會各自領銜提出相同的修法提案，迄今已被藍白兩聯手各自在程序委員會封殺3次，院會被封殺1次。

總計所有民進黨立委提出的兩岸人民關係條例第9條及第91條修正草案，已在程序委員會被擋下28次，在院會被擋下10次。（編輯：翟思嘉）1130604