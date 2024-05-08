人事同意權案遭擋 NCC：若無法運作恐影響手機審驗販售

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（中央社記者蘇思云台北8日電）國民黨立院黨團昨天在程序委員會封殺NCC人事同意權案，媒體關注是否可能會影響NCC運作。NCC今天表示，若委員會無法運作，日常有關的業務像是未來iPhone 16手機型式審驗，可能會受到影響。

行政院4月底提名現任國家通訊傳播委員會（NCC）副主委 翁柏宗 翁柏宗小檔案 年齡：60歲

學歷：成功大學電機工程學系碩士

專長：頻譜管理、通訊傳播監理

經歷：國家通訊傳播委員會主任秘書、參事、委員並為副主委 看更多 關閉 為委員兼主委、 陳炳宏 陳炳宏小檔案 年齡：61歲

現職：

台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授

台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授 經歷：

中國時報、中時晚報記者

博新多媒體股份有限公司尚美有線播送系統台台長

台灣師範大學大眾傳播研究所教授

中國時報、中時晚報記者 博新多媒體股份有限公司尚美有線播送系統台台長 台灣師範大學大眾傳播研究所教授 專長：

傳播（傳播產業經濟分析、傳播經營與管理、媒體素養教育、新聞採訪寫作實務、傳播政治經濟分析） 看更多 關閉 為委員兼副主委，以及委員 羅慧雯 羅慧雯小檔案 年齡：53歲

現職：世新大學傳播管理學系助理教授

學歷：

台灣大學經濟學系

政治大學新聞學研究所碩士

日本京都大學經濟學博士

台灣大學經濟學系 政治大學新聞學研究所碩士 日本京都大學經濟學博士 經歷：

財團法人公共電視文化事業基金會研究員

東華大學中國語文學系專案教師

財團法人公共電視文化事業基金會研究員 東華大學中國語文學系專案教師 專長：

傳播、財經（傳播政策、傳播產業、公共媒體、政治經濟學） 看更多 關閉 及 詹懿廉 詹懿廉小檔案 年齡：56歲

現職：國家通訊傳播委員會平台事業管理處處長

學歷：

台灣大學政治學系國際關係組

美國威斯康辛大學麥迪遜校區新聞暨大眾傳播研究所碩士

台灣大學政治學系國際關係組 美國威斯康辛大學麥迪遜校區新聞暨大眾傳播研究所碩士 經歷：

行政院新聞局科長

國家通訊傳播委員會科長

行政院新聞局科長 國家通訊傳播委員會科長 專長：傳播（新聞行政、廣電事業監理） 看更多 關閉 共4人名單函送立法院審查。不過，國民黨立委昨天在立法院程序委員會，封殺此人事同意權案，此案無法列入院會報告事項，等同立法院無法啟動NCC被提名人的人事同意權行使相關程序。

媒體關注4名委員任期到今年7月底止，若新任委員難產，是否影響NCC運作。NCC副主委暨發言人翁柏宗回應，依照現行組織法規定，NCC委員任期屆滿未能依前項規定提任時，原任委員的任期得延至新任委員就職前一日止。若立法院修改組織法，NCC尊重其職權。

不過翁柏宗進一步指出，部分業務須送委員會審查通過，例如手機型式審驗，若委員會無法運作，勢必受到影響。

依據NCC規定，各項討論議案須委員會過半委員通過，若任期屆滿委員均不願延任，可能導致人數不足無法舉行委員會討論議案。

NCC官員補充說明，目前立法院也在討論修改NCC組織法，研議是否刪除延任條文等內容，後續會有何影響，仍待觀察。

市售產品若具備無線射頻功能（Wi-Fi或藍牙），屬電信管制射頻器材，依法須符合技術規範，經審驗合格才能販賣。NCC舉例說明，尚未取得型式認證的新款手機，第一支手機要進口到台灣時，要申請射頻器材進口證時要經委員會確認。（編輯：潘羿菁）1130508