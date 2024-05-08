人事同意權案遭擋 NCC：若無法運作恐影響手機審驗販售
2024/5/8 16:25（5/8 16:40 更新）
（中央社記者蘇思云台北8日電）國民黨立院黨團昨天在程序委員會封殺NCC人事同意權案，媒體關注是否可能會影響NCC運作。NCC今天表示，若委員會無法運作，日常有關的業務像是未來iPhone 16手機型式審驗，可能會受到影響。
行政院4月底提名現任國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗
為委員兼主委、陳炳宏
翁柏宗小檔案
- 年齡：60歲
- 學歷：成功大學電機工程學系碩士
- 專長：頻譜管理、通訊傳播監理
- 經歷：國家通訊傳播委員會主任秘書、參事、委員並為副主委
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為委員兼副主委，以及委員羅慧雯
陳炳宏小檔案
- 年齡：61歲
- 現職：
台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授
- 經歷：
中國時報、中時晚報記者
博新多媒體股份有限公司尚美有線播送系統台台長
台灣師範大學大眾傳播研究所教授
- 專長：
傳播（傳播產業經濟分析、傳播經營與管理、媒體素養教育、新聞採訪寫作實務、傳播政治經濟分析）
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及詹懿廉
羅慧雯小檔案
- 年齡：53歲
- 現職：世新大學傳播管理學系助理教授
- 學歷：
台灣大學經濟學系
政治大學新聞學研究所碩士
日本京都大學經濟學博士
- 經歷：
財團法人公共電視文化事業基金會研究員
東華大學中國語文學系專案教師
- 專長：
傳播、財經（傳播政策、傳播產業、公共媒體、政治經濟學）
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共4人名單函送立法院審查。不過，國民黨立委昨天在立法院程序委員會，封殺此人事同意權案，此案無法列入院會報告事項，等同立法院無法啟動NCC被提名人的人事同意權行使相關程序。
詹懿廉小檔案
- 年齡：56歲
- 現職：國家通訊傳播委員會平台事業管理處處長
- 學歷：
台灣大學政治學系國際關係組
美國威斯康辛大學麥迪遜校區新聞暨大眾傳播研究所碩士
- 經歷：
行政院新聞局科長
國家通訊傳播委員會科長
- 專長：傳播（新聞行政、廣電事業監理）
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媒體關注4名委員任期到今年7月底止，若新任委員難產，是否影響NCC運作。NCC副主委暨發言人翁柏宗回應，依照現行組織法規定，NCC委員任期屆滿未能依前項規定提任時，原任委員的任期得延至新任委員就職前一日止。若立法院修改組織法，NCC尊重其職權。
不過翁柏宗進一步指出，部分業務須送委員會審查通過，例如手機型式審驗，若委員會無法運作，勢必受到影響。
依據NCC規定，各項討論議案須委員會過半委員通過，若任期屆滿委員均不願延任，可能導致人數不足無法舉行委員會討論議案。
NCC官員補充說明，目前立法院也在討論修改NCC組織法，研議是否刪除延任條文等內容，後續會有何影響，仍待觀察。
市售產品若具備無線射頻功能（Wi-Fi或藍牙），屬電信管制射頻器材，依法須符合技術規範，經審驗合格才能販賣。NCC舉例說明，尚未取得型式認證的新款手機，第一支手機要進口到台灣時，要申請射頻器材進口證時要經委員會確認。（編輯：潘羿菁）1130508
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- 人事同意權案遭擋 NCC：若無法運作恐影響手機審驗販售2024/05/08 16:25
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NCC人事同意權案 國民黨團封殺