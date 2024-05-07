有線電視首季戶數下探447萬戶新低 剪線潮恐加速

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（中央社記者蘇思云台北7日電）NCC公布今年第1季有線電視戶數為447萬40戶，連續26季下滑，再探調查以來新低，過去1年約流失15.3萬戶，年減幅從去年第4季的2.81%擴大到3.31%，超越過去年減幅約2%，「剪線潮」恐有加速跡象。

國家通訊傳播委員會（NCC）公布今年首季有線電視訂戶數，家戶普及率來到48.23%。觀察歷年變化，有線電視戶數最高峰在2017年第3季達526萬9940戶，當時家戶普及率達61.02%，隨後連續26季下滑到目前447萬戶的新低水準，意味這6年半來流失近80萬戶。

NCC指出，6大有線電視多系統集團（MSO）凱擘、中嘉數位、台灣寬頻通訊（TBC）、台固、台灣數位光訊科技（台數科）、大豐，六大MSO戶數皆呈季減。

若觀察過去1年狀況，六大MSO中以TBC年減4.51%、台固年減4.25%較多，值得注意的是，獨立系統業者整體戶數年減幅達4.6%，甚至略高於六大MSO。過去有線電視戶數年減幅度多在2%，剪線潮是否持續擴大值得持續關注。

NCC表示，民眾過年以前是搶看電視，現在連網裝置多，可能是人手一台手機看影音內容，加上OTT TV也很普遍，市場產生多元收視內容互相競爭的狀況，因此導致有線電視戶數逐漸流失。整體而言，台灣有線電視戶數下滑並不像美國或其他國家那麼明顯，有線電視業者也積極推出寬頻等加值服務，希望增加用戶黏著度。

有線電視業界也說，目前各系統都積極推出寬頻服務，寬頻用戶滲透率目標絕對是希望超過100%，因有線電視戶數可能持續衰減，但寬頻還有不少成長空間，此外也需要持續跟不同產業結盟，才有機會在內容上有更好的談判力。（編輯：楊凱翔）1130507