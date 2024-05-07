NCC人事同意權案 國民黨團封殺

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（中央社記者林敬殷台北7日電）國民黨立委今天在立法院程序委員會，封殺行政院函送立法院的國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案列入院會報告事項，等於立法院無法啟動NCC被提名人的人事同意權行使相關程序。

至於藍白立委邀請總統當選人賴清德520就職後赴立院進行國情報告提案，順利列入10日立法院會討論事項。

立法院中午舉行程序委員會，行政院4月30日函送立法院的4位NCC委員人事同意權案，民進黨今天在程序委員會提案列入報告事項，在國民黨反對下進行表決，國民黨在民眾黨棄權下，仍以9比8，成功封殺該案。

NCC有4位委員任期將在今年7月31日屆滿，包含主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲，行政院於4月30日依國家通訊傳播委員會組織法第4條第4項規定，在任期屆滿3個月前，也就是4月底提名，送請立法院同意。

值得注意的是，國民黨今天在程序委員會封殺這項提案後，等於立法院無法啟動NCC委員被提名人的人事同意權行使相關程序。

若依通傳會組織法第4條第5項規定，「本會委員任期屆滿未能依前項規定提任時，原任委員之任期得延至新任委員就職前一日止」，不受前項任期的規定。若立法院未在7月31日前行使人事同意權，4位任期屆滿的NCC委員任期將續任至新任委員產生。

至於民進黨立委沈伯洋規範民代赴中須納入國安管制的兩岸人民關係條例部分條文修正草案，在5月3日院會遭到藍白立委聯手封殺，退回程序委員會後，今天再度被藍白立委合力封殺，無法排入報告事項。

此外，國民黨還提出的2項提案，也列入10日院會的討論事項，包括「立即解除禁止人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」，及「農業部應調整公糧收購價格，由每公斤26元調整至34元，提高農民基本利潤，以因應近年物價劇烈波動造導致務農成本增加，落實照顧農民之政策」。（編輯：蘇龍麒）1130507