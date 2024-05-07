藍封殺NCC人事同意權案 民進黨團：踐踏國會職權

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（中央社記者王揚宇台北7日電）國民黨立委今天在立法院程序委員會，封殺行政院函送立法院的國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案列入院會報告事項。民進黨團幹事長吳思瑤受訪說，若在期限內未完成審查，拖延、踐踏自己的職權行使，責任恐怕要立法院自己扛。

立法院中午舉行程序委員會，行政院4月30日函送立法院的4位NCC委員人事同意權案，民進黨今天在程序委員會提案列入報告事項，在國民黨反對下進行表決，國民黨在民眾黨棄權下，仍以9比8，成功封殺該案。

對此，吳思瑤受訪表示，這並非否決提名名單，而是暫時沒有列入10日的立法院會議程，將於下次程序委員會再行闖關。

吳思瑤說，行政部門依照憲法授權及相關法規，送出人事同意權案到立法院，這是行政權限，而立法權要履行的是同意權行使，過程要透過審查，但現在以擋案方式延宕相關程序，是國會踐踏自己的職權、職責。

吳思瑤表示，行政院依法將名單送出，如果在法令期限未完成審查，拖延、踐踏自己的職權行使，這個責任恐怕要立法院自己要扛，她不樂見在程序委員會就被擋下來。

此外，民進黨立委沈伯洋規範民代赴中須納入國安管制的兩岸人民關係條例部分條文修正草案，在5月3日院會遭到藍白立委聯手封殺，退回程序委員會後，今天再度被藍白立委合力封殺，無法排入報告事項。

吳思瑤認為，藍白聯手封殺中國害怕的國安法案，搶當中共代理人。（編輯：林興盟）1130507