國際組織來訪 民進黨盼加強合作應對假訊息

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（中央社記者溫貴香台北4日電）民進黨代理秘書長楊懿珊3日會見國際組織訪賓時表示，各國都面臨假訊息威脅，世界民主夥伴互相協助更加重要，未來期望在媒體識讀、假訊息辨識等策略上，與德國FNF及泰國COFACT等國際組織促成更進一步的合作。

民進黨今天發布新聞稿表示，德國智庫弗里德里希諾曼基金會（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）泰國辦公室，與泰國COFACT訪團昨天拜會民進黨，由楊懿珊等人會見，雙方交流假訊息應對措施、對付深偽影像策略工作、威權勢力的影響力作戰，以及深化媒體識讀教育方針等議題。

楊懿珊表示，台灣在過去幾年面臨非常嚴重的假訊息侵擾，特別是今年1月的總統大選中，假消息的數量更是大幅增長，透過各式社群媒體平台在民眾之間傳播。

楊懿珊說，假訊息對於兒少有負面影響，期盼未來能與國際公民社會關注此議題的組織加強交流與合作。世界民主夥伴更應互相協助，她期望在媒體識讀、假訊息辨識等策略上，與德國FNF及泰國COFACT等國際組織更進一步合作。

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民進黨立委沈伯洋表示，過去幾年行政院專責小組運用「222原則」（標題在20字內、內文200字內、附上2張照片），成功快速打擊假訊息的傳播，但最近幾年愈來愈多型式複雜的訊息戰，使得政府部門在應對上面臨更大的挑戰；而人工智慧生成式AI的進展，讓製造各種語言的假訊息變得更為容易，成為當前民主國家共同面對的困難挑戰。

新媒體中心主任詹賀舜指出，科技發展使未來將進入全媒體時代，每個人都是自媒體，自由民主國家更需要互相串聯，以共同因應跨國的假訊息威脅。（編輯：郭無患）1130504