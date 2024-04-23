烏克蘭自由民主聯盟拜會民進黨 聚焦維護民主價值

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（中央社記者葉素萍台北23日電）烏克蘭自由民主聯盟及民間團體，今天拜會民進黨中央黨部。訪團表示，對台灣在對抗威權主義的勇氣與無畏印象深刻，期盼能就反威權主義、公民參與、青年參與等方面，與台灣有更多具體互動及協作。

民進黨發布新聞稿表示，烏克蘭自由民主聯盟副主席Yevheniia Fedotova等人拜會中央黨部，民進黨代理秘書長楊懿珊、國際事務部主任李問、國際事務部副主任邱雯莉接見訪團。

楊懿珊提到，台灣高度關注烏克蘭情勢，同時也對烏克蘭遭俄羅斯侵略表達慰問與聲援；台灣政府對烏克蘭投入人道援助、醫療及重建等援助；反威權主義對於台灣同樣具有重要性，期盼雙方未來共同努力維繫和平；她說，黨主席賴清德多次對烏克蘭情勢表達關心。

楊懿珊說，這次以女性成員組成的訪團，奔走世界為烏克蘭爭取國際支持，述說在烏克蘭艱難經驗，令人敬佩；這些聲音應該在台灣被廣泛聽到，她們的聲音提醒台灣與烏克蘭雙方社會對於民主、人權與自由共同的價值觀。

李問表示，面對威權主義威脅時，民主自由國家要團結站在一起。台灣的青年世代也很關心烏克蘭情勢，特別是國內近期很多關於民防及政府韌性的討論，文化、語言學習及公民團體交流也是雙方未來可以互動的領域，讓年輕世代增進彼此認識，也讓烏克蘭與歐洲地區更認識台灣。

訪團對於台灣支持烏克蘭致上感謝，並表示烏克蘭公民社會及社群媒體，近期也將台灣作為關注的焦點，烏克蘭與台灣具有共同的價值，未來期盼能就反威權主義以及在公民、青年參與等方面，與台灣有更多的具體互動及協作。

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訪團並說，對於台灣在對抗威權主義的勇氣與無畏，印象深刻，唯有民主陣營國家共同合作才能對抗。

另外，民進黨說，26日晚上，民進黨國際部將與訪團成員共同舉辦「來自烏克蘭的聲音：國際社會齊聲反威權」座談會，講者將分享烏克蘭第一線所受到的挑戰，以及如何善用自身的專業在困境中尋求國際支持、強化民主韌性的政策方針、同時也會探討到烏克蘭的公民參與以及國家認同，歡迎有興趣瞭解烏克蘭的年輕世代與各界人士報名參加。（編輯：楊蘭軒）1130423