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捷運環狀線板橋至產業園區站單線雙向營運 安坑輕軌恢復正常

2024/4/3 17:47（4/3 18:16 更新）
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環狀線板橋站民眾搭乘捷運。中央社記者高華謙攝 113年4月3日
環狀線板橋站民眾搭乘捷運。中央社記者高華謙攝 113年4月3日
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（中央社記者高華謙新北3日電）受地震影響，新北環狀線一度全線停駛，新北捷運公司宣布，傍晚5時起「板橋站至產業園區站」採單線雙向方式運行，班距為16分鐘。

新北捷運公司說，除淡海輕軌一切正常營運，安坑輕軌也一度受影響，經過搶修，安坑輕軌已於下午4時30分恢復正常營運，班距為15分鐘。

新北捷運公司說，環狀線其他路段仍待確認系統安全無虞，就會陸續開放。

捷運環狀線受地震影響導致鋼箱梁錯位與軌道變形，目前仍在全力搶修，新北捷運公司說，今天不可能全線營運，力拚今天下班尖峰時段前讓板橋站以北（板橋站至新北產業園區站）局部雙向通車，第2階段則拚景安站以南（景安站至大坪林站）局部雙向通車。（編輯：方沛清）1130403

（圖取自新北捷運網頁ntmetro.com）
（圖取自新北捷運網頁ntmetro.com）
民眾從板橋車站搭乘手扶梯。中央社記者高華謙攝 113年4月3日
民眾從板橋車站搭乘手扶梯。中央社記者高華謙攝 113年4月3日
#新北市
#安坑輕軌
#新北捷運公司
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