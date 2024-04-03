捷運環狀線板橋至產業園區站單線雙向營運 安坑輕軌恢復正常
2024/4/3 17:47（4/3 18:16 更新）
（中央社記者高華謙新北3日電）受地震影響，新北環狀線一度全線停駛，新北捷運公司宣布，傍晚5時起「板橋站至產業園區站」採單線雙向方式運行，班距為16分鐘。
新北捷運公司說，除淡海輕軌一切正常營運，安坑輕軌也一度受影響，經過搶修，安坑輕軌已於下午4時30分恢復正常營運，班距為15分鐘。
新北捷運公司說，環狀線其他路段仍待確認系統安全無虞，就會陸續開放。
捷運環狀線受地震影響導致鋼箱梁錯位與軌道變形，目前仍在全力搶修，新北捷運公司說，今天不可能全線營運，力拚今天下班尖峰時段前讓板橋站以北（板橋站至新北產業園區站）局部雙向通車，第2階段則拚景安站以南（景安站至大坪林站）局部雙向通車。（編輯：方沛清）1130403
延伸閱讀花蓮地震新北環狀線停駛 何時復駛、公車接駁資訊一次看花蓮上午規模7.2地震 截至中午共58次餘震其中2起規模6以上花蓮7.2地震921後最大規模 氣象署：未來4天可能有7.0餘震地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫
- 捷運環狀線板橋至產業園區站單線雙向營運 安坑輕軌恢復正常2024/04/03 17:47
- 2024/04/03 17:34
- 2024/04/03 17:25
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
花蓮強震 新北新月橋吊索鬆脫封閉檢測